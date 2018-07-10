科技狼偷拍 不只手機…更恐怖的是「7個魔鬼」

2018-07-10 09:00 聯合報 聯合報 記者 聯合報 聯合報 記者 蕭雅娟 陳金松 ／報導



偷拍狼將針孔裝在廁所，也會躲藏在廁所偷拍。 記者蕭雅娟／翻攝 分享 facebook

國發會副主委邱俊榮在捷運站以智慧型手機偷拍妙齡女，引發軒然大波，最後請辭下台；比起專業偷拍狼，智慧型手機其實只算小兒科工具，現今科技進步，坊間精密針孔設備、密錄器比比皆是，很多你忽略的小地方，很可能都藏有「狼蹤」，最好小心別入鏡。

針孔玩3G…摩鐵滾床單被偷拍

高雄一對夫婦2年前入住台中市一家高檔汽車旅館時遭人偷拍，事後臉書收到訊息，對方恐嚇公布性愛影片勒贖50萬元。警方事發廿五天後接獲報案搜查旅館，針孔設備竟還在，調查這段時間有69對男女入住，可能全都遭到偷拍。

兩具針孔設備藏在車庫及床舖上方，偽裝成煙霧偵測器；非傳統透過電波傳送或存在記憶卡內，而是利用3G網卡無線傳輸遠端遙控，鏡頭連接房內電源，分別插2張sim卡。

因無線傳輸偷拍，坊間反偷拍偵測器派不上用場，當時被視為新犯罪手法，一度引起恐慌，警方至今未宣布破案。

多支馬桶吸？原來那就是站壁狼

偷拍狼將針孔裝在馬桶吸把內，偷拍醫學院女學生上廁所。 記者蕭雅娟／翻攝 分享 facebook

張姓男子2014年就讀大學後，利用針孔設備到處偷拍，至畢業都沒被人發現，足跡遍及20多處學校及公司，受害者上百名，連北一女、台大醫學院的廁所都淪陷。

今年2月，張潛入台大醫院女廁，將暗藏針孔的馬桶吸把放在角落偷拍，被清潔阿姨發現「怎麼多了一支吸把？」檢視後發現針孔，才揪出張嫌，追出他4年偷拍惡行。

張在台大醫學院廁所拍到的一名女學生，經校方協助找出受害人身分後，連續指認出至少7名醫學院女學生受害；誇張的是張還將這7名女學生「打分數」，分為A、B、C級，行為變態。

去年7月，一名50歲黃姓婦人到台北車站附近某知名餐廳上廁所，彎腰時不經意發現置物的木棧板下竟遭裝設針孔，憤而拔下找店家理論，警方追查，發現裝針孔偷拍的是在餐廳任職2年的王姓員工，至少6名女客人上廁所、女同事更衣入境。

洗澡洗一半…天啊蜘蛛人來偷窺

在銀行任職的29歲廖姓男子，連假期間學蜘蛛人攀爬潛入某大學女生宿舍，持手機偷拍女大學洗澡；一名女大生發現淋浴間隔版上方冒出一支手機，尖叫大喊「有人偷拍！」，廖男才倉惶逃逸。

警方調閱監視器隨即抓到廖男，發現他6年前就曾偷拍另一所大學女大生洗澡。資深刑警表示，很多偷拍狼沒有女朋友，對女性好奇，「從偷窺到偷拍」，得逞後上癮，就算遭警逮捕後，還是改不了惡行，只要想追求刺激，再犯機率高。

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上廁所很久…不是便秘是在偷拍

去年12月，從事攤販的賴姓阿伯潛入台北市一家補習班7樓女廁所，躲在其中一間，用相機偷拍少女上廁所；因「上太久」被察覺有異，補習班員工前來敲門無人應答，懷疑有「狼」，眾人乾脆站在廁所門外守候，賴最後受不了，只能開門現身。

賴共偷拍2名少女如廁，被法院判有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

捷運狼最多…小心電扶梯洩春光

39歲黃姓男子搭捷運時，涉嫌偷拍20多歲穿著短裙的OL裙底，結果手抖碰觸女子腿部被發現，女子尖叫，黃當場被民眾活逮；警方事後從黃男手機搜出其他被害人共29段影片，他承認偷拍，第30次失手。

40歲張姓男子上月將遙控針孔攝影機綁在黑色休閒鞋鞋帶處，在捷運車廂中偷拍OL裙下風光；因伸腳動作很怪異，正好被搭車的台北市消防局後港分隊小隊長賴志魁發現，賴高喊「有變態！快報警！」，眾人合力將張制伏，交警方移送法辦。

李宗瑞迷姦 全台公敵人人罵翻

富少李宗瑞遭控迷姦、偷拍女模事件，震驚社會，他將針孔藏在房間電腦，不論女子是同意發生關係或是遭性侵，全偷拍入鏡；高院去年認定李宗瑞對9名女子強制性交、趁機性交等罪，判39年2月。

另外桃園一名李姓富少也涉嫌在家利用筆記型電腦鏡頭，偷拍自己與前女友、應召站女郎性愛影片，至少拍攝15名女子，影片庫存300G，還在網路上散播，事件宛如李宗瑞翻版。

防狼有撇步…廁所、捷運停看聽

餐廳廁所藏有針孔，女性如廁時應先巡視一圈。 記者蕭雅娟／翻攝 分享 facebook

警方說，偷拍事件最常發生在捷運或公共場所手扶梯，多半偷拍女性裙底風光，偷拍狼可能直接使用手機，或將針孔藏在鞋子、皮包、袖子內，甚至使用暗藏針孔的眼鏡、手表、原子筆；女性須隨時注意有無遭人跟蹤，及有陌生人無故貼近身邊。

另外公共廁所的針孔，常會安裝在雙面鏡、掛鉤、衛生紙盒、芳香劑盒、垃圾筒內、馬桶下方、馬桶吸把等物品上，稍微注意檢視即可察覺。屋內則留意插座孔、天花板、鑰匙孔等處及會發光的照明設備，並看是否有可疑電纜線。

至於防止類似李宗瑞偷拍事件，警方建議可移動電腦螢幕，或避開該場所。

一但遭偷拍或懷疑遭偷拍，保持冷靜，立即打110報警處理，也可先自行蒐證或請求旁人協助，蒐集可疑犯罪事證，保障自身權益。