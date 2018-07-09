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大馬工程師來台出差被綁架 侵吞公司上億元遭設局吐錢

2018-07-09 19:08聯合報 記者李奕昕╱即時報導

任職馬來西亞某投資公司的兩名華人工程師，來台出差遭綁架，警方通知1名犯嫌到案釋放被害人，再逮4名共犯，查出被害人疑侵吞公司上億元，研判被公司設局騙來台擄走，全案依妨害自由罪嫌究辦。

警方查出，被害人轉走公司的虛擬貨幣，價值530萬美元（約台幣1億6000萬元），遭歹徒押走毆打，逼簽「還款保證書」，並聯繫在馬來西亞的家屬匯款，歸還部分款項；被害人坦承盜取公司款項，犯嫌稱受託押人要錢，雙方說法大致相符。

據調查，馬來西亞籍陳姓（25歲）、吳姓（22歲）男子，上月底依公司指示以培訓新人名義來台，投宿桃園市某飯店，25日被李姓男子（45歲）等5人分乘兩輛汽車帶走，前往新北市五股區1處山區工寮，轉至八里區的民宅，再到新莊區某住宅大樓囚禁。

陳的馬籍女友在台就讀大學，聯繫不上男友向桃園警分局報失蹤，馬來西亞警方也接獲被害人家屬報案，透過刑事局駐馬聯絡官請求協查。

本月3日，警方調閱飯店監視器鎖定押人的汽車，聯繫車主李男，李駕車載兩名被害人至桃園警分局武陵派出所投案，警方前往曾控制肉票的新莊區大樓，逮捕屋內4名犯嫌。

李等人供稱，受託向被害人討債，未拿到酬勞，被依妨害自由、傷害罪嫌移送桃園地檢署獲交保，被害人向檢方說明案情後，獲釋隔天出境返馬；刑事局已將偵辦情形通報馬國警方，持續追查是否有在逃共犯。

任職馬來西亞某投資公司的兩名華人工程師，來台出差投宿桃園市某飯店，遭5名歹徒押上...
任職馬來西亞某投資公司的兩名華人工程師，來台出差投宿桃園市某飯店，遭5名歹徒押上車。圖／翻攝自Google地圖
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馬來西亞傷害罪

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