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東港籍漁船台籍輪機長 關島海域作業時身亡

2018-07-08 15:37聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

東港籍漁船「宏龍號」昨天在太平洋關島海域附近作業時，41歲的陳姓台籍幹部突然不見蹤影，半小時候被發現已經死亡，但死亡原因不明，船長依規定通報東港漁業電台後預計航行13天後趕回台灣。

宏龍號是一艘CT4噸級延繩釣漁船，船上有兩名台籍幹部及7名印尼漁工，當時漁船位置在北緯12度37分、東經151度49分，7日凌晨4點開始進行捕魚作業，但陳姓輪機長不見蹤影超過30分鐘，尋找後才發現突然身亡。

CT4噸級延繩釣漁船東港籍漁船「宏龍號」在海上傳出台籍輪機長身亡消息。記者蔣繼平...
CT4噸級延繩釣漁船東港籍漁船「宏龍號」在海上傳出台籍輪機長身亡消息。記者蔣繼平／翻攝
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