屏東漁船台籍輪機長 東太平洋作業時身亡

2018-07-08 13:04 中央社 屏東縣8日電



屏東東港籍漁船宏龍號昨天在東太平洋靠近印尼海域的公海作業時，船長發現42歲的陳姓台灣籍輪機長身亡，船長通報東港漁業電台後，漁船預計13天後返回台灣。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，陳姓輪機長是琉球鄉人，根據船長的回報，昨天清晨4時許，漁船開始作業後半小時，不見陳姓輪機長，尋找後發現他已死亡，死因不明，漁船正趕回台灣。

漁會表示，宏龍號是延繩釣漁船，船上有船長及輪機長兩名台籍工作人員，7名印尼漁工，船長發現陳姓輪機長身亡時，船的位置在北緯12度37分、東經151度49分。