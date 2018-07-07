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跨國詐騙已是重罪 彰縣黃男被判13年+強制工作3年

2018-07-07 21:21聯合報 記者何烱榮╱即時報導

去年7月，彰化檢警查獲專騙大陸女子感情和金錢的愛情公寓兩岸電信詐騙集團，彰化地方法院依共同詐欺取財罪，將涉及多案的黃姓、唐姓主嫌分別重判應執行有期徒刑13年、6年，兩人還要強制工作3年。這是彰化縣第一件依組織犯罪論罪量刑，也是新法實施以來全國一審判刑最重的詐騙集團案例。

台灣的詐騙集團聞名全世界，被視為國恥；去年3月31日立法院針對詐騙集團修法通過，4月間正式實施，明確化犯罪組織定義，只要是3人以上、有持續性、牟利性的結構性組織，且觸犯最重本刑逾5年以下之罪者，就算組織犯罪。

判決書指出，彰化縣伸港鄉38歲黃姓男子涉嫌與台中市46歲唐姓男子，招募施姓等8名男子，組成兩岸電信詐騙集團，在網路「愛情公寓」聊天室找挑中國未婚女子為詐騙對象，由施姓等男子上網表明以結婚為前提交往後，每天噓寒問暖，取得被害女子信任後，邀請她到台灣見面，他願陪她到處遊玩。

當女子上勾後，再由他人假冒移民署官員與她電話聯絡，謊稱需轉帳人民幣當保證金才能辦簽證入境台灣，先後有15名中國女子匯款5萬元不等人民幣到指定帳戶，因苦等多時無消息，才知受騙而向當地公安報案。

彰化地檢署檢察官廖偉志指揮彰化縣警察局偵四隊警方蒐證四個多月，去年7 月兵兵分多路逮捕黃姓、唐姓主嫌，及施姓8名成員，檢警還查獲黃姓主嫌用贓款購買1 輛市價四百多萬元的賓士跑車。廖檢察官偵結後，援用新修正的組織犯罪條例將黃男等10人依共同詐欺取財罪起訴。彰化地院合議庭日前審結宣判，黃姓、唐姓主嫌外，其餘8名一、二線成員也分別重判應執行4年6個月到3年不等有期徒刑。

組織犯罪條例修法後，今年已有幾個一審法院對跨國電信詐騙集團重判，第一件是台中，但刑度和人數以彰化本案最多，其他法院判例如：1、1月26日台中地方法院：曾姓車手頭和3名車手，各判5年到2年6個月不等有期徒刑，強制工作3年。2、3月12日台北市士林地方法院：黃姓車手頭和3名未到案的車手，黃被判刑2年，應強制工作3年。3、4月28日桃園地方法院：葉姓、趙姓男子和未到案車手，兩人分別被判4年2個月、2年有期徒刑，都應強制工作3年。

另外，台灣與印尼警方去年在雅加達破獲跨國詐騙集團，逮捕14名男女，台中檢方起訴並對首謀具體求刑13年，台中地方法院認被告都具悔意，45歲莊姓首謀只判3年，40歲武姓金主判2年6月；去年3月底，台中高分院認為量刑太輕，痛斥這群騙子為「國恥」，因犯案時間差，無法適用組織犯罪，仍將莊姓首謀、武姓金主分別改判10年、7年，其餘共犯分別量刑1年6月至4年。

專騙大陸寂寞女人的愛情公寓詐騙集團38黃姓主嫌（右），彰化地方法院依組織犯罪條例...
專騙大陸寂寞女人的愛情公寓詐騙集團38黃姓主嫌（右），彰化地方法院依組織犯罪條例的詐欺罪重判13年，還要強制工作3年。圖／報系資料照
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