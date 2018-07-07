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雲林割喉命案 弟弟涉有重嫌遭收押

2018-07-07 16:57聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣北港鎮前天發生一起凶殺命案，蔡姓男子遭人割喉、砍殺20多刀，陳屍家中，各項跡證顯示同住的弟弟涉有重嫌，昨天依殺人罪嫌將其移送雲林地檢署偵辦，下午被依殺人罪嫌收押。

死者頸部致命一刀有類似殺豬的「放血」手法，由於死者弟弟（43歲），曾當過廚師，多年前因錢被騙光受到刺激，致精神、情緒不穩才返鄉，且身上有血跡，加上意圖湮滅證據，涉嫌重大。

涉嫌的弟弟被逮後，言語舉止並無異常，相當冷靜，在警局不發一語，也不承認弒兄，但他身上有血跡，且相關證據有被清洗過，警方認為他涉嫌重大，仍依殺人罪嫌移送，檢方複訊後依殺人罪嫌聲請羈押，法院今天下午裁定收押。

雲林縣北港鎮前天發生一起兇殺命案，蔡姓男子遭人割喉、砍殺20多刀，陳屍家中，各項...
雲林縣北港鎮前天發生一起兇殺命案，蔡姓男子遭人割喉、砍殺20多刀，陳屍家中，各項跡證顯示同住的弟弟涉有重嫌，昨天依殺人罪嫌將其移送雲林地檢署偵辦，下午被依殺人罪嫌收押。圖／報系資料照
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殺人北港命案

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