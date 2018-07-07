雲林割喉命案 弟弟涉有重嫌遭收押

2018-07-07 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣北港鎮前天發生一起凶殺命案，蔡姓男子遭人割喉、砍殺20多刀，陳屍家中，各項跡證顯示同住的弟弟涉有重嫌，昨天依殺人罪嫌將其移送雲林地檢署偵辦，下午被依殺人罪嫌收押。

死者頸部致命一刀有類似殺豬的「放血」手法，由於死者弟弟（43歲），曾當過廚師，多年前因錢被騙光受到刺激，致精神、情緒不穩才返鄉，且身上有血跡，加上意圖湮滅證據，涉嫌重大。