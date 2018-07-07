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影╱沒人霸船和平落幕 麗星郵輪796人全下船

2018-07-07 11:07聯合報 記者游明煌╱即時報導

麗星郵輪「處女星號」6天5夜行程因颱風導致行程大變引發旅客不滿掦言霸船風波，今天上午留在船上過夜796人10點半全部下船通關，雖有不滿聲音，但沒有霸船行為，讓大批戒護警力鬆了一囗氣。

郵輪在昨晚11點多時靠岸後，數批旅客陸續下船，原本傳出僅有350人要下船，但之後下船人數持續變動。入境匝門在今凌晨1點關閉，港航中心統計，全船2287人中，共有1491人選擇下船，其餘796人多住南部，決定留船上。

賴姓旅客全家6人住2房，他曾去和船長交涉，他今天才下船，他説，麗星應有一套賠償機制，哪個點去不了要如何處理，不能有不同國家旅客有不一樣標準，這是大家不滿的原因，不是怎麽説怎麽算，但後來也認為霸船不妥，決定取消。

原本有旅客揚言要霸船抗議，大批警力戒護。麗星昨晚宣布加發旅客毎人1500元紅包，旅客拿到後，有人喊不滿意，指岸上行程大縮水，有人在船上抗議。但也有人表示接受，指颱風安全第一。

麗星提出的聲明及補償方案，指7月1日到7月6日航次，因颱風巴比侖之惡劣天氣影響，那霸港於7月2日關閉，導致「處女星號」未能按原計劃停靠。為了旅客的安全著想，「處女星號」於7月2日被迫改靠石垣島。

麗星指郵輪堅守《國際海上人命安全公約》，行程變更是擁有20多年航海經驗的船長及團隊，根據此公約並考量病患的情況而作出的專業、合理安排。

麗星説，原先補償每房新台幣1500元的餐飲零用金，供旅客在航程中使用。但按照國際慣例，船公司受到颱風等不可抗力因素影響進行行程調整，屬免責範圍。

麗星副總劉曉寧昨晚説，麗星郵輪為表示誠意，評估每一航次調整行程的多項要素，包括①事件原因②影響時間長短③影響範圍等等，作出對旅客的合理安排，以本航次為例，則是提供船上餐飲零用金新台幣1500元。

因新生成的瑪麗亞颱風影響，惡劣天氣及風浪影響造成處女星號昨延後返回基隆港。

最後旅客今天全部下船。記者游明煌/攝影
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最後旅客今天全部下船。記者游明煌/攝影
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最後旅客今天全部下船。記者游明煌/攝影
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麗星郵輪。記者游明煌/攝影
麗星郵輪。記者游明煌/攝影
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最後旅客今天全部下船。記者游明煌/攝影
最後旅客今天全部下船。記者游明煌/攝影
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颱風郵輪

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