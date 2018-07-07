劫財棄屍判無期徒刑…家屬嘆：殺人的有人權 死者呢？

2018-07-07 00:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北報導



被控借錢不成絞殺鄰居的司機許志銘，昨一審判處無期徒刑。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

白牌車司機許志銘被控借錢不成，絞殺六十九歲複姓郭賴的女鄰居後搜刮財物，再棄屍西濱公路，事後見家屬心急尋人，還假意關心「早上才跟她聊過天」，昨被新北地院依強盜殺人罪判處無期徒刑；死者家屬聆判後嘆「殺人的有人權，死的了？都活該？」

四十五歲的許志銘靠開白牌車維生，平常休息時，將車停在被害女鄰居家的車庫，兩人有租賃關係。去年十二月十八日上午，許因積欠信用卡費、地下錢莊債務約八十萬元，向被害人商借周轉被拒而起殺念。

檢方調查，凶案發生前半年，許發現被害人習慣將備用鑰匙藏在大門旁窗溝，曾兩度偷拿備用鑰匙，摸進被害人屋內行竊。凶案發生當天，許借錢被拒後，先持鋁棒將被害人敲昏，接著拿橡膠水管絞殺至死，拿抹布覆蓋被害人的臉，再用塑膠袋套頭並用紙膠帶黏緊，等搜刮完財物，隔天才將屍體載到西濱公路丟棄。

許志銘開庭供稱，一時氣憤才動手，法院認為他先後盜取被害人財物，食髓知味，進而以殘忍手段殺害被害人並棄屍，造成家屬永難抹滅的精神創痛。

許雖坦承犯行，並當庭向被害人家屬道歉，但至今未提出任何實質賠償，也未獲對方原諒，依強盜殺人罪判處無期徒刑；至於侵入住宅罪、竊盜和遺棄屍體罪則各判八月、四月和十月徒刑，應執行無期徒刑。

死者家屬昨聆判後表示，「司法一定要改革」。家屬說，許因為借不到錢就殺人，實在說不過去。批「司法都維護壞人」，好像「殺人的有人權，死的了？都活該？」