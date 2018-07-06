台南艦圖利案 3官員全部處分不起訴

2018-07-06 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



海巡署台南艦前年遭控甲板載重量不足，無法供直升機起降，官員驗收時卻放水，調查局依圖利罪嫌將時任船務組黃姓警監組長、船務組船舶監造吳姓科長、林姓技正送辦，士林地檢署調查後，發現台南艦結構強度符合10噸級的直升機起降要求，也二度完成海豚直升機落艦，處分黃等人不起訴。

調查局指控，建造新北艦台船公司於2011年回覆聯合船舶中心，海豚直升機落降無法符合挪威驗船協會的規定，海巡署為求認證，多花623萬補強，增加1100元鋼料等設計，但同樣設計圖建造的台南艦，在同一時間，卻在未經驗船協會規定下，驗收通過，涉嫌圖利聯合船舶中心。

黃等人辯稱，他們沒有圖利，也並非造船專業人員，只是造艦計畫的承辦人，台南艦等大型船艦設計、監造發包給聯合船舶中心，建造則給予中信或台船公司承包。

黃等人指出，新北艦在2011年建造時，專驗驗船單位曾建議增大降落區，故可直接以追加工程辦理，但台南艦在2010年驗收時，驗船公司並未提出增加甲板降落區面積建議。

檢方調查，國防部在案發後，曾委託財團法人船舶暨海洋產業研究中心曾重新計算台南艦的甲板，是否能承受十噸級直升機，報告指出符合救難直升機的起降重量要求，海豚直升機在去年10月間於高雄市小港基地和屏東縣外海演習時，也兩度完成落艦和起降。

檢方指出，飛行甲板的工程內容均要求「結構強度」需符合「美軍設計資料ＤＤＳ130-2規定」，並未約定應取得挪威驗船協會的獨立公證檢驗，中信、台船公司及聯合船舶中心等單位提供的確認文件、報告書、技術手冊等文件，黃等人驗收時，均符合契約規範要求。