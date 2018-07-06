幫派火拚1死1重傷 主嫌曾嗆：戰堂被角頭幹掉就好笑

2018-07-06 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市三重區前年6月發生因債務糾紛而衍生的幫派火拚事件，竹聯幫戰堂成員1死1重傷，行凶的三蘆聯盟成員黃軍淞、羅翊綸、許兌、吳伯笙和邱證瑋等5人分別涉犯殺人、殺人未遂和槍砲等罪，今被新北地院判處9年6月到20年不等刑期。全案可上訴。

判決指出，黃軍淞與俞姓女子（已歿）有債務糾紛，被自稱竹聯幫戰堂成員羅凱程、李建志追討，雙方因此交惡。去年6月24日，黃聽聞對方要自己不利，一方面回嗆「上新聞結果是竹聯幫戰堂被角頭幹掉就好笑了」，另一方面約對方出來談判，結果一見面就爆發衝突。

混亂中，李建志遭許兌槍擊，身中2槍，後又遭羅翊綸、吳伯笙和邱證瑋3人追砍，最後失血過多，到院前死亡。羅凱程則是被許兌擊中一槍，另被黃軍淞和邱證瑋持刀刺傷腹部，送醫後雖保住性命，但下半身癱瘓。

案發後，黃等人推出年紀最小的吳伯笙出面投案，經檢警追查後，其他人才陸續在前年7月和去年1月陸續投案；法院審理時，黃軍淞等人均否認犯行，僅許兌一人坦承開槍。

黃軍淞等人辯稱是對方先持刀動手，強調自己是自衛，但因為證人指證歷歷，加上法院調閱監視器，李建志被吳伯笙3人追砍時，手中長刀已經掉落，倒在地上後，又被3人以長、短刀砍殺，說詞未被採信。

法庭上，羅凱程說「我這輩子就這樣都不能動，全家只剩我老婆一個人，每天看到她為我把屎、把尿，真的看了很難過，我這輩子都不會原諒他們」。