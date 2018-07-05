捐錢就想獲緩刑？法官打臉不信「有錢判生 沒錢判死」

2018-07-05 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園1名許姓板模建商財力雄厚自稱遭黑道恐嚇，非法購入4把改造手槍、58顆子彈要「防身」，遭逮後說想捐350萬元做公益盼換取緩刑，但法官認為許若捐錢就能了事，恐讓大眾譏為「有錢判生，無錢判死」，仍依法判他3年6個月。

檢警調查，許2014年5月以63萬元向綽號「阿來仔」男子買了4把巴西金牛座改造手槍，及子彈、霰彈等58顆，去年警方持搜索票到他桃園公司查獲，經鑑定4把槍機械性能良好，子彈中有49顆具殺傷力。

據了解，許曾被天道盟找上談判，表示想分配利益，他自認警察沒辦法24小時保護他，打算自己處理才會買槍彈藏在公司內，事後他還曾到郊外高爾夫球場試槍，檢方認為他炫耀、玩票性質濃厚，依法起訴。

許的辯護人說，許是正當生意人，資力豐厚，事業版圖很大，購買槍彈是因為遭受黑道恐嚇，為了保護家人及員工，許願意支付350萬元做社會公益，請求法官予以緩刑。

法官認為，許持有槍彈數量不少，儼然是一座「小型軍火庫」，如稍有情緒控管不慎，造成危害殺傷力難以估計；且就算他自稱遭黑道威脅，可透過警察請求保護，或雇用民間保全保障其身家、員工安全。

法官還說，許擁大量槍彈自恃，倘若人人都用這種方式，視法治如何物？辯護人雖引用其他持槍彈判緩刑案例，但該案被告僅持有1支槍、數發子彈，與許龐大火力有別。