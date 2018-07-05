親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

父退休金遭砍被迫再工作 軍公教子女：我有話要說

捐錢就想獲緩刑？法官打臉不信「有錢判生 沒錢判死」

2018-07-05 17:30聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園1名許姓板模建商財力雄厚自稱遭黑道恐嚇，非法購入4把改造手槍、58顆子彈要「防身」，遭逮後說想捐350萬元做公益盼換取緩刑，但法官認為許若捐錢就能了事，恐讓大眾譏為「有錢判生，無錢判死」，仍依法判他3年6個月。

檢警調查，許2014年5月以63萬元向綽號「阿來仔」男子買了4把巴西金牛座改造手槍，及子彈、霰彈等58顆，去年警方持搜索票到他桃園公司查獲，經鑑定4把槍機械性能良好，子彈中有49顆具殺傷力。

據了解，許曾被天道盟找上談判，表示想分配利益，他自認警察沒辦法24小時保護他，打算自己處理才會買槍彈藏在公司內，事後他還曾到郊外高爾夫球場試槍，檢方認為他炫耀、玩票性質濃厚，依法起訴。

許的辯護人說，許是正當生意人，資力豐厚，事業版圖很大，購買槍彈是因為遭受黑道恐嚇，為了保護家人及員工，許願意支付350萬元做社會公益，請求法官予以緩刑。

法官認為，許持有槍彈數量不少，儼然是一座「小型軍火庫」，如稍有情緒控管不慎，造成危害殺傷力難以估計；且就算他自稱遭黑道威脅，可透過警察請求保護，或雇用民間保全保障其身家、員工安全。

法官還說，許擁大量槍彈自恃，倘若人人都用這種方式，視法治如何物？辯護人雖引用其他持槍彈判緩刑案例，但該案被告僅持有1支槍、數發子彈，與許龐大火力有別。

如同意以捐款諭知緩刑，恐遭大眾萌生「有錢判生，無錢判死」之譏，認為其辯詞無理由，考量許犯後坦承、態度良好，沒有不良前科，另許同時違反持有子彈、槍枝2罪，為想像競合犯，應從重論處一罪，依法判刑3年半，併科罰金11萬元。

建商私藏槍彈被查獲，想捐款獲緩刑，法官依法判刑3年半。示意圖／ingimage
建商私藏槍彈被查獲，想捐款獲緩刑，法官依法判刑3年半。示意圖／ingimage
分享

黑道警察恐嚇

相關新聞

當年命在旦夕 八仙塵爆「奇蹟男孩」今吸毒擄人又砸車

2018-07-05 16:45

驚悚！雲林離婚男家中遭割喉 頭顱幾乎割斷慘死

2018-07-05 15:28

男子幫忙保管毒品 經過城隍廟心虛跑到派出所自首

2018-07-05 17:26

陳竹音姐解剖報告出爐 法醫研判自然死亡

2018-07-05 17:19

毒蟲警局應訊離去神色怪異 分局長識破一舉查獲3人攜毒

2018-07-05 16:49

深夜逗留加水站佯裝買水 警識破查獲毒品

2018-07-05 16:48

新莊勇警緝毒遭襲受傷 嫌犯今由律師陪同投案

2018-07-05 15:42

雲林驚傳凶殺命案！ 男子頭部遭砍陳屍家中

2018-07-05 14:58

復合不成男友潑酸 她恐失明

2018-07-05 00:37

開庭同意調解 步出法院竟刺她一刀

2018-07-05 00:35

申請赴日韓 休退上校為何去緬甸？

2018-07-05 00:31

小燈泡案判無期 蔡英文2年前貼文被網友挖來狂酸

2018-07-04 20:36

他因房屋糾紛多次砸車挨告 調解完又在法院外持刀砍人

2018-07-04 19:03

影／吸毒吸到ㄎ一ㄤ掉 毒蟲持刀挾友人又自己報警

2018-07-04 18:46

僅因起口角 他持刀狂刺脖子卻砍錯人

2018-07-04 18:37

才剛開完調解庭 一走出法院男持刀砍殺女子後逃逸

2018-07-04 18:25

高院發言人「笑」談小燈泡案遭批 他說：天生就長這樣

2018-07-04 16:41

身體不適？72歲吳姓男子自撞民宅送醫急救不治

2018-07-04 16:02

吸毒鏘掉報警自稱歹徒 持刀挾持通緝犯

2018-07-04 15:10

到淡水尋仇認錯目標亂砍5路人 警逮4屁孩

2018-07-04 12:50

詐騙集團又來亂 狂摳立委辦公室「健保卡違規」

2018-07-04 12:48

又見恐怖情人 疑不滿女友分手竟潑酸

2018-07-04 12:28

國安局退役上校假旅遊真探親 違法赴緬甸被訴

2018-07-04 12:05

菲律賓2漁民海上漂流7天 幸好遇上台灣漁船

2018-06-20 13:14
看更多

熱門文章

男子住上海10年後回台 不明白台灣有什麼不好

2018-07-04 21:05

小燈泡案判無期 蔡英文2年前貼文被網友挖來狂酸

2018-07-04 20:36

賠死！迴轉撞上1500萬元法拉利 女駕駛下車臉都變了

2018-07-05 10:06

男大生騎車自撞亡 家屬要求查明訊號箱是否合法設立

2018-07-04 23:45

熟女房東熱心做了這件事 男房客：不敢穿內褲開門

2018-07-04 20:44

驚悚！雲林離婚男家中遭割喉 頭顱幾乎割斷慘死

2018-07-05 15:28

黑心布丁粉傳承兩代 580公斤在消費者肚子裡

2018-07-05 00:16

網紅空姐淚訴IG帳號被駭 眼尖網友抓「自導自演」證據

2018-07-05 11:16

男友想到花東開民宿說她只需看山看水 網友打槍：快醒醒

2018-07-05 11:36

陳姓大學生騎車打滑不幸身亡 是藝人田馥甄外甥

2018-07-04 19:46

高市警局調整刑事人事 唯一女偵查隊長不幹了

2018-07-05 13:43

張榮味8年刑定讞 打亂藍營年底選情

2018-07-04 23:39

6歲男童公園玩躲貓貓 竟昏倒猝死家長錯愕

2018-07-04 19:26

房租2500包水電「睡同床」 大叔徵女室友被轟噁

2018-07-05 13:03

目光誤為獵物眼睛 男子開槍擊中女友頭部家屬放棄急救

2018-07-05 12:18

天雨落石阻道 挖土機司機搶通遭落石砸中身亡

2018-07-04 19:04

影／太扯了！女子騎著騎著 機車竟然自燃燒融

2018-07-04 23:42

申請赴日韓 休退上校為何去緬甸？

2018-07-05 00:31

翹班買春3年16次 法官朱樑遭監院彈劾

2018-07-05 14:19

按摩女沒內褲爬上床 磨蹭男警「下面刺刺的」

2018-07-05 12:26

小燈泡案蔡英文說補破洞 館長嗆：台灣跟地獄相差無幾

2018-07-05 15:35

醬油拌飯吊牆扁擔打悲慘童年 6子女聲請免除扶養獲准

2018-07-05 15:35

當年命在旦夕 八仙塵爆「奇蹟男孩」今吸毒擄人又砸車

2018-07-05 16:45

小燈泡案判無期 朱學恒：法官不要出來上班害人

2018-07-05 12:02

才剛開完調解庭 一走出法院男持刀砍殺女子後逃逸

2018-07-04 18:25

張榮味判刑定讞 女兒哽咽：父親是清白的

2018-07-04 20:28

女子馬路邊大鬧要真相和清白 竟是因為一張集點卡

2018-07-04 18:41

不滿蔡媚日偷軍刀砍總統府憲兵 呂軍億改判6年8月

2018-07-05 10:21

執行通知已送達 張榮味將在本月10日入獄

2018-07-05 12:27

開庭同意調解 步出法院竟刺她一刀

2018-07-05 00:35

內向工程師裝針孔偷拍女OL 他辯：好奇想接觸才裝

2018-07-05 11:43

國道轎車變「火車」 女駕駛棄車逃生

2018-07-05 11:14

復合不成男友潑酸 她恐失明

2018-07-05 00:37

雲林地檢署收到張榮味判決書？ 最高院：誤會

2018-07-05 15:52

白色巨塔內風暴名醫互告 北榮：啟動調查

2018-07-05 11:13

彰化暗夜火警 連棟4間店燒掉一間

2018-07-05 10:22

台陸夫妻大膽「互換配偶」 假離再結遭揭穿

2018-07-05 12:01

力挺父親張榮味 張嘉郡：這是選舉前的司法凌遲　

2018-07-05 10:05

影／毒品通緝犯爬牆拒捕不要命 新北蘆洲警員從4樓摔落

2018-07-05 16:46

邊開BMW邊燒炭？男子疑因經濟壓力開車燒炭撞車亡

2018-07-05 12:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top