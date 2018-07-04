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高院發言人「笑」談小燈泡案遭批 他說：天生就長這樣

2018-07-04 16:41聯合報 記者王宏舜╱即時報導

王姓男子拿菜刀剁女童「小燈泡」頭顱，震驚社會，但他因罹患思覺失調症，高等法院昨依殺人罪判他無期徒刑，刑後監護5年。但包括評論家朱學恆、兒童權益促進協會理事長王薇君，都批評高院對外召開記者會的發言人林瑞斌竟「笑顏逐開」，還怒罵「到底在笑什麼啦！？」，林瑞斌今無奈表示，他的臉天生就長這樣，畫面的解讀每個人都不同，他不可能帶著笑意開記者會。

王姓凶嫌殘殺女童的手法人神共憤，王經確定為思覺失調症，高院合議庭認定他殺人行為非基於自由意志，而是受妄想支配，辨識行為違法能力降低，且控制能力也下降，依法應減刑；即便王犯行符合公政公約所定「情節最重大之罪」，高院判「減輕後」的法定刑上限無期徒刑。

司法院近年來不斷強調要與社會對話，各級法院也多半會在重大判決宣布後，開記者會說明。發言人的角色並不好當，因為說明、講述的都不是自己承審的案子，也需要消化吸收。

林瑞斌去年底接任行政庭長，今年1月起高院除原本由行政庭長對外發言外，在刑事、民事庭也擴增發言人，「小燈泡」案是林第一次上場。

王薇君在看了記者會直播影片後，在臉書寫下「#無感官僚#這是甚麼表情？#你的同理心呢？#宣讀愉悅的事？」質疑，而朱學恆則說「就算內心得意，但至少表情可以裝一下，不要這麼笑逐顏開嗎?是你媽沒教好還是你顏面神經有問題?」，網友也討論激烈、議論紛紛。

林瑞斌得知自己遭批評，顯得無可奈何，也說事後檢視影片，應該沒有「笑顏逐開」，觀眾可能解讀錯了。林說，容貌是媽媽生的，外界可以批評他的表現，但沒有必要扯到他母親。林靦腆地說，「我沒那麼脆弱，不會難過啦。」

熟識林的同事替他抱屈，緩頰林的表情本來就樣，待人也很親切，他可能已經習慣平時講話時的樣子，要突然要調整可能反不自然。

台灣高等法院行政庭長林瑞斌。圖／聯合報
台灣高等法院行政庭長林瑞斌。圖／聯合報
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小燈泡殺人思覺失調症

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