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好貴的菸！販毒交易以菸盒偽裝 南警逮27人

2018-07-04 10:29聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市警方掃毒大有斬獲，查獲2販毒集團，逮捕藥頭毒蟲共27人，起出安非他命、海洛因計250餘公克，查扣現金70萬餘元。警方說，藥頭在販毒交易過程，更以菸盒偽裝，規避警方查緝，仍被幹員識破，全案依毒品危害防制條例送辦。

南市刑警大隊打擊毒品犯罪中心及偵七隊執行「安居緝毒專案」，獲線台南地區江姓及綽號「姐仔」等2販毒集團涉嫌販賣毒品，地點遍及南市東區、中西區、新營區、鹽水區、東山區等處，並販賣給大樓及社區居民，嚴重危害社區治安，報請台南地檢署檢察官李佳潔、林朝文指揮偵辦。

警方掌握毒品交易模式，見時機成熟，昨凌晨5點，偵七隊、善化、歸仁、第五、第六、新化、新營分局77名幹員兵分20路持19張搜索票，分別前往新營、鹽水、東區、南區逮人。

警方一舉破獲39歲江男與57歲陳女及綽號「姐仔」劉女（50歲）等2大販毒集團，計查獲2女3男藥頭及22名藥腳，查扣海洛因36.01公克、安非他命221.25公克、現金70萬3600元、吸食器、手機、毒品分裝勺、夾鏈袋、電子磅秤、平板電腦等證物。

警方說，這次江嫌販毒集團，還利用假千元紙鈔製成之小袋包裝安非他命，再放置於完整香菸盒內販售，於交貨過程中讓人無法察覺，幸警方鍥而不捨向上溯源，一舉破獲該販毒集團，及時阻止毒品流出危害社會。

另專案小組追緝「姐仔」販毒集團時，適「姐仔」與另名共犯入住新營區汽車旅館，專案小組沿線調閱監視器，鎖定房號集結警力發揮強勢作為，免除一場混亂危害。

台南警掃毒破獲2集團逮27人，圖為查扣的毒品。記者謝進盛/翻攝
台南警掃毒破獲2集團逮27人，圖為查扣的毒品。記者謝進盛/翻攝
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台南警掃毒破獲2集團逮27人，圖為查扣的毒品。記者謝進盛/翻攝
台南警掃毒破獲2集團逮27人，圖為查扣的毒品。記者謝進盛/翻攝
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警方查扣交易的現金。記者謝進盛/翻攝
警方查扣交易的現金。記者謝進盛/翻攝
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販毒毒品藥頭

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