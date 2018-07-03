影／兼差保全找同事當車手 3個月竟提領800餘萬

2018-07-03 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市刑警大隊偵七隊今破獲詐欺車手集團；蘇姓男子與朱姓男子兩人是保全兼職同事，聽從車手頭高姓男子指揮，警方調閱大數據資料，鎖定相關車手，拘提共犯邱、蘇等另外3名車手，警方發現，該車手集團在在今年3到5月內，提領次數達481 筆，提領金額高達871萬多元；蘇、朱落網，互相推諉，其中一人稱對方是「豬隊友」。

高市刑警大隊偵七隊今表示，該車手集團共逮6人。警方調查，平日臨時當兼差保全的蘇姓男子（30歲）在朋友邀約下當車手，找來也是當兼差保全的同事朱姓男子（31）歲，兩人薪水不穩，月薪不到兩萬，被車手頭高姓男子（29歲）吸收，開始擔任車手。

警方調查，蘇姓男子擔任車手，至少提領124筆，提領金額223萬7860元；朱姓男子也至少提領106筆詐騙，金額共161萬7300元。

高市刑警大隊鎖定蘇出沒地區，疑似察覺異狀，將提款地點轉移陣地到屏東縣潮州鎮，警方尾隨到潮州鎮的一家網咖，拘提蘇、朱2人，並當場查扣提領現金20萬元、iPhone6工作手機2支、金融卡5張，兩人看到警方出現時，還太過緊張，現金20萬當場掉到地下。

警方擴大追查出，邱姓車手（27歲），提款168筆、款項324萬9600元，以及另名蘇姓車手得手83筆、金額161萬2800；總計該車手集團短短3個月內，得手詐騙金額871萬7560元。