偽造殉情假象 男殺死女友被訴

2018-07-03 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北男子李國霖懷疑陳姓女友另結新歡，今年３月見對方和許姓前男友還有來往，返家後竟伺機將人砍死，事後又打電話報案，試圖偽造成殉情模樣，但因為無法自圓其說，供詞最後未被採信，今被新北地檢署依殺人罪起訴。

檢方調查，李國琳與陳女事發前就常因感情問題爭吵和談判分手，今天３月某日凌晨，他在公園撞見陳女和許男在公園飲酒，想將人帶回家卻被拒，因此出言辱罵又呼巴掌，引起許男不悅，被逼下跪道歉。事後，李心生不滿，返家後預藏菜刀和水果刀，等到對方返家後，質問「是不是不要我了」等語，就持刀朝其頸部攻擊，導致陳女最後因失血過多死亡。

案發後，李再持菜刀朝自己頸部畫了一刀，打電話向119求救「不想死了」，將現場偽裝成情侶殉情，但因為陳女飼養的土狗也被他砍到奄奄一息，他後來改口稱「為了砍狗誤傷女友」，反而更令人起疑。檢方發現陳女頭、頸和手有多道傷口，不像誤傷，最後未採信其說法。