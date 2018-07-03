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失蹤台大女有消息了！不願透露位置馬上掛電話

同居不合引殺機？台中兩工人打死室友自首

2018-07-03 16:16聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

「我們要自首！」台中市第五警分局偵查隊今天上午9時許，接獲古姓、吳姓男子報案，宣稱涉嫌重傷害案要自首，稱今天凌晨3時許，因口角在大肚區自由路附近，因與同居的洪姓室友口角，三方先互毆後，古、吳二人再毆打洪，事後洪被其他友人欲載回高雄，但途中洪傷勢嚴重，被送往雲林縣虎尾鎮的若瑟醫院急救，洪在今天下午3時許宣告不治，警方製作筆錄後，將古、吳二人送往烏日警分局偵訊，全案將依殺人罪嫌偵辦。

台中市第五警分局表示，古姓少年（17歲）、吳姓男子（23歲）今天上午9時許自首，稱平時擔任臨時工，與被害的洪姓男子（31歲）同租屋在北屯區，但三人常因生活瑣事產生口角，今天凌晨3時許，三人在大肚區自由路250巷口談判，談判過程一言不合，古、吳、洪三人開始互毆，最後又演變成古、吳兩個打洪一個的局面，古還在一氣之下，拿出鋁棒打斷洪的雙腿。

台中市第五警分局指出，洪受傷之後，原被其他友人欲載回高雄，但途中因洪傷勢嚴重，緊急在國道一號虎尾路段下交流道，送往雲林縣虎尾鎮的天主教若瑟醫院急救，院方通報警方到場，但今天下午3時許，仍宣告不治。

警方指出，因為全案發生地在烏日警分局所轄，目前說法全都是古、吳二人單方面的說法，案情仍有諸多疑點，已將全案移請烏日警分局進行後續調查，釐清真相。

台中市第五警分局。圖／摘自google map
台中市第五警分局。圖／摘自google map
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自首室友國道

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