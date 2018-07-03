毒品仿真教具好逼真 學生：還以為能吃

2018-07-03 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為讓學生在暑假期間有正當休閒活動，桃園市大溪警分局昨舉辦「暑假少年體驗營」漆彈體驗活動。圖／警方提供 分享 facebook

為讓學生在暑假期間有正當休閒活動，桃園市大溪警分局昨舉辦「暑假少年體驗營」漆彈體驗活動，邀請大溪區青少年一同加入，透過漆彈比賽來培養團隊合作，除了留下歡樂回憶，也在現場提供仿真毒品教具導覽，透過生動講解讓學生更容易辨識。

大溪分局昨於大溪區康莊路獵鷹漆彈場，舉辦「107年暑假少年體驗營」活動，透過漆彈射擊課程的體驗與對戰活動，運用「積分戰」與「奪旗戰」，使來自不同學校、家庭的學生從中學習，進而培養領導統御、互助合作及團隊競賽榮譽感。

大溪分局長陳百祿昨親自到現場與青少年互動，並教導學子拒絕誘惑，避免被害，希望藉此活動拋磚引玉，舒緩青少年功課壓力，健全身心發展。由於現場反毒教具逼真，糖果、餅乾等都是學生平時的最愛，驚呼「以為那個能吃」，幸好及早認識到各類毒品包裝，未來若有陌生人給糖果，也一定要拒絕。

大溪分局表示，此活動主要防制少年「涉毒及販毒」、「被吸收加入幫派」、「參與詐欺集團」及「被利用從事色情行業」等議題，進行犯罪預防宣導，使青少年明瞭對切身有關之法令常識，藉以提升青少年加強認識悠關切身之法令常識，預防被害（騙）、遠離毒品、犯罪、飆車、加入不良幫派等，以達到寓教於樂之效果。

為讓學生在暑假期間有正當休閒活動，桃園市大溪警分局昨舉辦「暑假少年體驗營」漆彈體驗活動。圖／警方提供 分享 facebook

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