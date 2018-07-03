前黑澀會美眉的父親 智取詐團兩百萬元訂金

2018-07-03 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



前黑澀會妹妹薔薔（林嘉凌）今天與父親一起揭露詐騙集團惡行。圖／擷自林嘉凌臉書 分享 facebook

前黑澀會美眉薔薔，今天和父親、福利汽車董事長林茂樹一起舉行記者會，揭發詐騙集團要詐騙她家房產，最後卻因為薔薔父親機警，反智取歹徒兩百萬元訂金的事件；薔薔父女揭露歹徒犯行，提醒社會大眾小心，至於智取的兩百萬元，林父打算等司法程序結束後，全數捐做公益。

薔薔和父親今天指出，上個月林父在售屋網站要出售一筆價值兩千萬元的房屋，一名林姓男子和沈姓代書出面購買，並相約碰面簽約，對方為取得林父信任，先迅速匯入200萬元的訂金，拿走房屋權狀後就迅速要再3天內辦理過戶。

不過當時林父察覺有異，因為買方沒有透過代書辦理過戶，而是親自辦理，同時正常履約過戶要一星期時間，對方要在3天內完成，讓林父感到有問題；林父趕緊通知銀行注意，果然隔天就發現異狀，馬上報警帶人到戶政事務所攔截過戶手續，林父發現對方想要迅速過戶後，再拿房屋權狀以原屋主名義向銀行貸款，最後受害人房屋不但沒有，還要背上銀行貸款。

事後林父和對方談判，對方默認是詐騙集團並請求和解，但林父不為所動，已經向警方報案，對方又寄出存證信函，林父也不為所動，同時舉行記者會揭露歹徒惡行，並提醒民眾遇到類似手法務必千萬小心，買賣房屋一定要簽訂履約保證。