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翁啟惠不透露女兒在美地址 法院要翁郁琇參與沒收程序

2018-07-02 18:09聯合報 記者林孟潔╱即時報導

前中研院長翁啟惠涉浩鼎案，遭控用女兒翁郁琇名義開立銀行帳戶，收受張念慈行賄的3000張股票。若翁啟惠被判決有罪，在女兒名下的股票將被視為犯罪所得，依法得沒收，但翁郁琇至今未表示意見，士林地方法院日前裁定，翁郁琇應參與沒收程序，於8月28日到庭。

浩鼎案至今2年，法院審理進入尾聲，預計8月28日進行言詞辯論。翁啟惠遭控收受浩鼎公司董事長張念慈賄賂，以女兒名義開戶入帳3000張浩鼎股票，上次開庭，張念慈解釋，當時翁郁琇有意願購買3000張浩鼎股票，但錢不夠，他便問翁啟惠能不能支持女兒，在他想法中，3000張股票是翁啟惠送給女兒的，他絕對沒有賄賂翁。

因翁啟惠遭控透過女兒名義開戶收受股票，若翁被判決有罪，3000張股票將視為犯罪所得，依法得沒收。法官歷次開庭，翁郁琇皆未表明是否參與沒收程序，也未表示意見，五月底開庭時，法官再次詢問翁啟惠有關女兒在美國的地址，方便寄送裁定及判決，但翁表示「不知道、不清楚」，讓外界認為是護女心切。

士林地方法院日前裁定，認為翁啟惠若成立犯行，須依法沒收犯罪所得，在女兒名下的3000張股票，可能被認為是無償取得，依刑法規定，沒收對象會包括第三人翁郁琇名下的財產，但翁郁琇未具狀聲請參與沒收程序，也未陳明不提出異議，為了釐清沒收犯罪所得情形，保障翁郁琇的權利，裁定翁郁琇應於8月28日參與沒收程序。

另因翁郁琇戶籍已遷至國外，且翁啟惠不透露女兒在美地址，裁定無法送達於當事人，法院改以公示送達方式。

翁啟惠。本報資料照片
翁啟惠。本報資料照片
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翁啟惠張念慈

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