裝潢蟑螂拿了錢就落跑 只拆不裝還用這些理由亂加錢

2018-07-02 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



張姓男子涉嫌假意替人裝修房屋，先簽約拿取訂金拆除原有裝潢，再以購買材料、租用機具等理由追加款項，得手便斷絕聯繫。記者李奕昕／翻攝 分享 facebook

張姓男子涉嫌假意替人裝修房屋，先簽約拿取訂金拆除原有裝潢，再以購買材料、租用機具等理由追加款項，得手便斷絕聯繫；刑事局搜索逮捕他，查出他以「裝潢蟑螂」手法，1年來詐騙8人，得手300多萬元。

警方調查，張姓男子（37歲）在台南市從事木工師傅，未取得合法商業登記，成立「品福科技統合工程」公司，透過臉書專頁刊登廣告，上傳疑似從網路抓取的裝潢照片，故意營造現施工品質良好形象。

他與多名客戶簽下工程合約書，賺走大筆訂金，先前往客戶住家執行拆除工程取信，接著謊稱租用機具開工、購買工程材料、壁癌或鋼筋生鏽追加工程，向被害人索取預支現金，每筆數十至數百萬元不等。

張拿到錢就人間蒸發，不接聽手機，LINE也「已讀不回」，被害人遲遲聯繫不上，驚覺受騙，今年5月有1名被害人率先報案。

刑事局電信偵查大隊蒐證調查，上月27日搜索公司逮捕張，依詐欺罪嫌移送法辦；他否認詐騙，供稱只是與客戶糾紛，因資金周轉問題未完工。

警方陸續通知被害人說明，查出從去年5月起已有8人受騙，張尚未施工完畢，仍持續與客戶簽約，認為他有詐欺犯意，且臉書裝潢相關社團罵聲連連，懷疑有更多人上當。