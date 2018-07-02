高雄永安婦人遭勒斃命案 岡山警10小時逮廟祝破案

2018-07-02 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



岡山警分局偵辦王姓廟祝涉嫌勒死莫女命案後，在台南市仁德區二仁路逮捕王嫌。記者黃宣翰／翻攝 分享 facebook 高雄市王姓廟公涉嫌以延長電線勒死莫姓女子案，岡山警分局偵查隊在案發後10小時內迅速破案，警方調閱監視器研判，王涉嫌在昨天凌晨12點至1點多勒死莫女後，騎機車逃逸，王先從永安到雲林廟裡拜拜，再從雲林騎到台南市仁德二仁路上，被警方當街攔捕。

永安分駐所昨天7點30分，接獲民眾報案稱在永安區一處宮廟發現廟祝宿舍內趴臥一名女子，岡山分局受理後立即封鎖現場，經查死者是1名莫姓婦女(51歲)，經初步勘察採證發現死者脖子上纏繞延長電線，研判他殺嫌疑重大。

岡山警分局立即成立專案小組，並由警察局刑事鑑識中心派員支援現場勘察採證，報請橋頭地檢察署檢察官徐雪萍及法醫到場勘驗指揮偵辦。

王姓廟祝(62歲)案發後即不知去向，行蹤成謎，涉有重嫌，經專案小組調閱案發地周邊監視器影像過濾比對發現王於昨晚11點53分，騎乘機車後載莫女進入廟祝宿舍，隨後於凌晨1點27分獨自一人騎機車離開，研判王姓廟祝涉嫌重大，昨天下午5點03分，循線在台南市仁德區二仁路一段32號前將王嫌拘捕到案。

王坦承犯案，供稱因懷疑莫女另結新歡，當晚返回宿舍質問莫女時，雙方發生口角及肢體衝突，王於氣憤之下，以延長線將莫女勒斃，全案依殺人罪嫌解送橋頭地檢署偵辦，並經檢察官複訊後，向橋頭地方法院聲請羈押獲准。