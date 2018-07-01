親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

大馬羽賽／首局5分逆轉 戴資穎擊敗何冰嬌女單連霸

年金新制今天上路 退軍一早就衝台銀ATM

讓女友吃搖頭丸助興赤裸暴斃 他沒報警還下樓買飲料

2018-07-01 14:27聯合報 記者林孟潔╱即時報導

蔡姓男子去年初提供過量的搖頭丸給張姓女友施用，導致張全身抽搐無力，他竟未將女友送醫急救，反灌食牛奶和蜆精，企圖讓張催吐，但張仍中毒休克死亡，他見女友身亡也未報警，還出門買飲料，再返家吸毒。台北地方法院依違反藥事法，轉讓禁藥致人於死罪判9年徒刑，可上訴。

判決書指出，蔡2016年12月底在租屋處多次提供MDMA、搖頭丸、毒品咖啡包給張施用，另張去年1月1日晚間出門，直到隔天清晨才返家，沒有充足睡眠和飲食，蔡仍持續每兩小時讓張施用搖頭丸，總共吃了5顆。

張眼神渙散、身體發抖，隨後抽搐、全身無力，最終失去意識。蔡為規避刑責，沒有將張立即送醫，只拿毛巾和牙膏讓張緊咬，再灌食牛奶和蜆精，希望讓張催吐，張最後中毒身亡。

蔡見女友死亡也不報警，反而外出購買飲料，再回住處吞搖頭丸和K他命，直到他前女友到租屋處查看，發現他意識不清，且張赤裸地趴在浴室內，趕緊報案。

蔡雖然坦承提供毒品給女友施用，但否認犯行，辯稱「我和女友發生性行為要用藥助興」，沒有預料女友會死，且發現女友斷氣之後，他傻掉崩潰，想要和女友一起走，才下樓買可樂、菸和口香糖，想說配毒品衝藥效。

蔡的前女友作證指出，她當日晚間打電話給蔡，聽到蔡聲音很虛弱地說「我快死掉了」，她趕抵蔡的租屋處，發現蔡鼻子有白色粉末癱坐在地上，在浴室發現張頭部有血趴在地上，她過去拍打張，卻發現張已經有紫色屍斑。

法官認為，蔡明知搖頭丸等毒品有高度毒害和危險性，過量可能會致命，且蔡知道女友整夜外出工作沒有休息，竟為助興提神，接連讓張施用搖頭丸，且張死亡時才23歲，蔡也未和張的父親達成和解，除了喪葬費用外，未支付任何賠償，依違反藥事法判9年徒刑。

蔡姓男子提供張姓女友吃搖頭丸助興暴斃，他未立即報警還下樓買飲料。示意圖／ingi...
蔡姓男子提供張姓女友吃搖頭丸助興暴斃，他未立即報警還下樓買飲料。示意圖／ingimage
分享

相關新聞

董座夫妻墜崖雙亡 法醫解剖確認生前墜谷

2018-07-01 12:20

網傳台南洪門聚眾鬧事？ 警方帶回兩人偵訊以傷害罪移送

2018-07-01 10:48

見警車心虛停路旁 眼尖巡警查獲槍械

2018-07-01 14:45

進香團街頭打群架 4人依社維法裁罰

2018-07-01 11:56

攜手打擊犯罪 別當政治籌碼

2018-07-01 00:01

兩岸急凍 大陸又成台灣罪犯潛逃天堂

2018-06-30 23:53

被控涉外患 退役少將許乃權不起訴

2018-06-30 21:07

3萬元買奧迪權利車卻是贓車 警抓5人闖空門

2018-06-30 15:08

別被Line剝皮酒店機器人騙？警公佈「詐騙金句」

2018-06-30 14:23

毒品藏內褲被逮 竹東警眼尖發現拉鍊未拉

2018-06-30 14:06

放暑假囉！保護青少年 新北警今晨擴大聯合稽查

2018-06-30 09:49

菲律賓2漁民海上漂流7天 幸好遇上台灣漁船

2018-06-20 13:14
看更多

熱門文章

嗆地勤「我在行政院上班」 女子委屈：我中度肢障

2018-06-30 16:27

養父過世15年 她聲請終止收養照顧中風生母獲准

2018-06-30 20:19

狂打台電「1911」Ａ好康 台南「119」接到手軟

2018-06-30 15:18

董座夫妻墜崖雙亡 法醫解剖確認生前墜谷

2018-07-01 12:20

三重客運公車連撞10機車 險撞進消防分隊

2018-06-30 15:10

天天搭霸王救護車 被勸反回：就是沒錢叫小黃

2018-07-01 09:00

兩岸急凍 大陸又成台灣罪犯潛逃天堂

2018-06-30 23:53

考完期末考 大二男生跳樓亡

2018-07-01 00:07

慶富少東 疑從高雄偷渡福建

2018-06-30 23:48

埔里工寮大火燒光上萬包香菇和機具 財損逾百萬

2018-07-01 08:45

瓦斯軟管老舊破損 基隆一老翁疑一氧化碳中毒送醫

2018-06-30 20:39

3萬元買奧迪權利車卻是贓車 警抓5人闖空門

2018-06-30 15:08

台中夜店瘋傳女舞者SM派對影片 警上門臨檢查不法

2018-06-30 15:10

網傳台南洪門聚眾鬧事？ 警方帶回兩人偵訊以傷害罪移送

2018-07-01 10:48

中年女子胸痛倒警所前 岡警飛車即刻救援

2018-07-01 12:24

被控涉外患 退役少將許乃權不起訴

2018-06-30 21:07

讓女友吃搖頭丸助興赤裸暴斃 他沒報警還下樓買飲料

2018-07-01 14:27

男抓海螺時疑似抽筋溺水 送醫急救後不治

2018-06-30 18:52

他藉口幫女友的13歲女兒按摩腿部 還性侵她

2018-07-01 12:46

雷雨胞讓台中筏子溪水爆漲 6人困沙洲警消助脫困

2018-06-30 22:11

「防逃機制」修法 在立院躺4個月

2018-06-30 23:42

防青少年犯罪護暑期治安 台南首次青春專案聯合稽查

2018-07-01 00:25

東南亞來台「打工旅遊」 當詐騙車手做完案就離境

2018-07-01 00:05

高雄市青春專案擴大臨檢 出動緝毒犬查夜店

2018-07-01 02:21

行人違規也要讓 機車撞死違規婦判賠43萬

2018-07-01 11:48

女童疑遭父友人猥褻不敢說 「怕爸媽不相信我」

2018-07-01 11:30

轎車撞機車肇逃 警依現場掉落車牌追查肇事者

2018-07-01 09:31

妻與小王全裸躺床夫怒告 不能證明有「嘿咻」不起訴

2018-07-01 14:39

進香團街頭打群架 4人依社維法裁罰

2018-07-01 11:56

笨賊兩度撬門鎖失敗還弄壞工具 以失手求減刑遭駁回

2018-06-30 20:15

影／為了還債少年當車手 錢沒領到就被警逮

2018-06-30 19:40

銀行櫃員成功攔阻詐騙集團 朱立倫親自頒獎

2018-07-01 12:21

攜手打擊犯罪 別當政治籌碼

2018-07-01 00:01

不服觀察勒戒裁定 吸毒男辯稱要盡人父之責

2018-07-01 09:39

蘇澳垃圾車氣爆14戶損 公所提修繕補貼

2018-06-30 20:58

男子捉海螺溺水 搶救惜晚

2018-07-01 00:09

瑞芳分局分健身房設備齊全 員警：抓歹徒，更有體力

2018-06-30 15:18

馬來西亞司機來台當車手 首日盜領就被逮

2018-06-30 17:11

套救生圈、拋救生繩 桃市消防率200幼童水域救援

2018-06-30 15:09

轎車撞機車 空軍曾姓下士涉肇事逃逸

2018-07-01 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top