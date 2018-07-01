讓女友吃搖頭丸助興赤裸暴斃 他沒報警還下樓買飲料

2018-07-01 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



蔡姓男子去年初提供過量的搖頭丸給張姓女友施用，導致張全身抽搐無力，他竟未將女友送醫急救，反灌食牛奶和蜆精，企圖讓張催吐，但張仍中毒休克死亡，他見女友身亡也未報警，還出門買飲料，再返家吸毒。台北地方法院依違反藥事法，轉讓禁藥致人於死罪判9年徒刑，可上訴。

判決書指出，蔡2016年12月底在租屋處多次提供MDMA、搖頭丸、毒品咖啡包給張施用，另張去年1月1日晚間出門，直到隔天清晨才返家，沒有充足睡眠和飲食，蔡仍持續每兩小時讓張施用搖頭丸，總共吃了5顆。

張眼神渙散、身體發抖，隨後抽搐、全身無力，最終失去意識。蔡為規避刑責，沒有將張立即送醫，只拿毛巾和牙膏讓張緊咬，再灌食牛奶和蜆精，希望讓張催吐，張最後中毒身亡。

蔡見女友死亡也不報警，反而外出購買飲料，再回住處吞搖頭丸和K他命，直到他前女友到租屋處查看，發現他意識不清，且張赤裸地趴在浴室內，趕緊報案。

蔡雖然坦承提供毒品給女友施用，但否認犯行，辯稱「我和女友發生性行為要用藥助興」，沒有預料女友會死，且發現女友斷氣之後，他傻掉崩潰，想要和女友一起走，才下樓買可樂、菸和口香糖，想說配毒品衝藥效。

蔡的前女友作證指出，她當日晚間打電話給蔡，聽到蔡聲音很虛弱地說「我快死掉了」，她趕抵蔡的租屋處，發現蔡鼻子有白色粉末癱坐在地上，在浴室發現張頭部有血趴在地上，她過去拍打張，卻發現張已經有紫色屍斑。