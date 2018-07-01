進香團街頭打群架 4人依社維法裁罰

2018-07-01 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市三峽區介壽路一段249巷口，昨晚9時54分發生進香團打群架，過程被路人錄影貼到臉書社團爆料公社，警方獲報趕抵處理，將主要滋事的4人帶回派出所，調查後依違反社會秩序維護法辦理。

警方調查，起因是33歲黃姓男子與同一個進香團綽號「歪頭」的男子，發生口角衝突，黃男即打電話通知32歲的弟弟，弟弟又叫來32歲蘇姓、28歲陳姓男子到場，4人聯手圍毆「歪頭」，圍觀的人也有動手打人。