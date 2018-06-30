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被控涉外患 退役少將許乃權不起訴

2018-06-30 21:07中央社 台北30日電

退役少將許乃權與中國大陸解放軍中校鎮小江吸收台籍退役飛官，遭判刑2年10月確定。許另被控涉嫌外患，台灣高等檢察署調查後，日前以事證不足處分不起訴。

全案緣於鎮小江假借觀光等名義來台，從民國96年到101年用利誘、免費招待旅遊等手法在台灣發展共諜情報網。他藉由牽線，透過曾參選金門縣長的退役少將許乃權等人，引介並安排台灣軍官與中共軍事機構人員見面。

案經台北地方檢察署依違反國家安全法起訴，鎮小江、許乃權各被判刑4年、2年10月定讞，許乃權已於去年出獄。

許乃權另被控涉及刺探國防機密等外患罪嫌，案經高檢署調查，認為罪證不足，已於日前不起訴。

共諜案主角中國前解放軍上尉鎮小江將獲假釋，涉案的前馬防部少將副指揮官許乃權(前排...
共諜案主角中國前解放軍上尉鎮小江將獲假釋，涉案的前馬防部少將副指揮官許乃權(前排中)，遭判刑2年10個月，已於今年9月刑滿出獄。之後許另被控涉嫌外患，台灣高等檢察署調查後，日前以事證不足處分不起訴。聯合報系資料照
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鎮小江解放軍

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