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別被Line剝皮酒店機器人騙？警公佈「詐騙金句」

2018-06-30 14:23聯合報 記者李承穎╱即時報導

LINE近期常出現加入群組或帳號贈、貼圖或禮券的風潮，但加入後，有些卻是「剝皮酒店機器人」，刑事局公佈加入聊天後的「詐騙金句」，如「一個人來台北賺錢」、「你介意酒店妹嗎？」、「常被客人欺負、灌酒..心理的話好想對你說」、「只要消費八千元」等語。

刑事局指出，最近接獲報案，有民眾在加入「宅宅G級手」的Line帳號後，對方與民眾聊一段時間後，便要求民眾前往在職的酒店消費、帶出場，為她慶生、當作交往紀念日等，隨機勾引被害人上當、前往酒店，一但上鉤後，歹徒便會以各種名目掏空消費者荷包。

刑事局指出，點入此類訊息會被導引到假的活動網頁或加入假好友，從網址與企業標誌可以明顯看出來絕對不是官方活動，非經過LINE官方認證的假帳號，帳號名稱前的盾牌符號是灰色的，如果是LINE官方所舉辦的活動一定呈現綠色盾牌，且在LINE貼圖小舖的活動內找得到該項贈圖活動。

許多民眾誤信之後加入非官方帳號的假群組，相當擔心個資是否有外洩的風險，紛紛進線165反詐騙諮詢專線詢問，雖然假官方帳號無法僅憑群組盜用個資，但短時間內大量蒐集粉絲的假帳號，將被轉賣給不肖業者，再進行類似剝皮酒店方式釣民眾上鉤。

該帳號會換上新的大頭照，變成面容清秀、身材姣好的女子，自稱離開服務業後改至酒店上班，接著每天利用罐頭訊息對你噓寒問暖、吐露心事，即使你都不回應，對方也會逕自與你「談心」。

刑事局呼籲，對方無法僅憑LINE群組盜用個資，僅須封鎖、刪除帳號即可，或向LINE公司檢舉帳號：點選該帳號「上方的大圖」，選擇右上角的抽屜選單→選擇「檢舉」→「濫發廣告訊息」→「同意並傳送」，完成檢舉動作，可以幫助更多人不上當受騙。

假Line帳號會出現的「詐騙金句」。照／刑事局提供
假Line帳號會出現的「詐騙金句」。照／刑事局提供
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詐騙集團出動美女貼圖，每天與被害人聊天，等上鉤後再請他們前往酒店消費。照／刑事局...
詐騙集團出動美女貼圖，每天與被害人聊天，等上鉤後再請他們前往酒店消費。照／刑事局提供
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刑事局指出，灰色盾牌並非商家官方帳號。照／刑事局提供
刑事局指出，灰色盾牌並非商家官方帳號。照／刑事局提供
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刑事局指出，灰色盾牌並非商家官方帳號。照／刑事局提供
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詐騙集團出動美女貼圖，每天與被害人聊天，等上鉤後再請他們前往酒店消費。照／刑事局...
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