暑假前新北市刑大掃黑 逮捕天道盟太陽會分子13人

2018-06-29 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



暑假即將開始，為預防幫派吸收青少年從事不法活動，新北市警方自本月26日起規劃執行「自辦同步掃黑行動」專案，連續三天強力掃蕩黑道幫派分子，及其經常活動、圍事場所；截至昨天，共對轄區295處實施威力臨檢，執行治平專案檢肅四海幫、天道盟幫派分子共13人，查獲涉及各類刑案387人、各級毒品3583.67公克。

新北市刑事警察大隊偵五隊接獲報案，新莊區33歲奚姓男子自稱天道盟太陽會成員，以「太陽會」名義巧立名目向人勒索牟利；去年9月，林姓男子委託當地中原路一間吳姓夫妻經營的汽車租賃公司購買三輛汽車，總價約200餘萬，貸款也由車行出面，車行必須每月向銀行繳納，因此要求林必須每月支付2萬元。

沒想到林不但不給錢，還找奚姓男子等人出面處理，奚聲稱是太陽會份子，要求吳姓夫妻以300萬元贖回車輛，更教唆小弟砸毀車行車輛，將現場車輛擋風玻璃全數砸破，還動手打人；車行無奈報警，市刑大偵五隊展開偵辦。

警方調查，奚姓男子等人還介入靈骨塔買賣糾紛，廖姓業者認為劉姓股東在金錢往來上有問題，請奚處理；今年1月，奚派出43歲黃姓男子率小弟持槍將劉押走，強迫他簽立125萬元本票。另外，奚旗下的林姓成員2015年在泰山區新北大道一間車行買車，今年2月卻稱車子有問題，到車行要求退款。

車行曾姓業者拒絕，奚派出小弟上門聲稱車行販售贓車，要求用200萬元解決，現場還恐嚇「你是看不起我們太陽的是嗎」、「你頭殼還要破幾個洞，還是車行的車子我再叫年輕人來砸」，更在現場潑漆，讓業者心生畏懼。

偵五隊報請新北地檢署檢察官林殷正指揮偵辦，蒐集不法事證，昨天檢肅天道盟太陽會奚姓幫派分子為首的暴力討債集團共5人到案；奚等人到案後，均供稱有去警方所稱那些地方找那些人，但只是受託處理債務糾紛，沒有用暴力不法的手段，訊後依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送法辦。