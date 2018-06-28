五股角頭槍殺案槍手 自盡前曾跟警方說要投案

2018-06-28 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新北市五股區52歲角頭老大游國興27日深夜遭人連開6槍身亡，凶嫌黃克樑今天向新竹市警方表示要投案，卻在警方趕到之前，在海濱路海濱公園開槍自裁死亡。