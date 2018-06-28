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槍殺五股角頭槍手 驚傳今晚在新竹舉槍自盡

五股角頭槍殺案槍手 自盡前曾跟警方說要投案

2018-06-28 20:28聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新北市五股區52歲角頭老大游國興27日深夜遭人連開6槍身亡，凶嫌黃克樑今天向新竹市警方表示要投案，卻在警方趕到之前，在海濱路海濱公園開槍自裁死亡。

警方指出，黃克樑行凶後開黑色自小客車，由中山高南下逃逸，警方先在新竹尋獲該車，但車內空無一物，連行車記錄器也被拆走。黃克樑是新竹人，剛因案出獄不久，外傳他是三光幫成員，行凶後回到新竹，打電話向110表示要投案，後來搭白牌計程車到海濱路，晚間7時許，警方趕到之前，他已在海濱路舉槍朝自己頭部開了一槍。

凶嫌黃克樑晚間在新竹海濱公園開槍自盡，警方到場了解。記者張雅婷／攝影
凶嫌黃克樑晚間在新竹海濱公園開槍自盡，警方到場了解。記者張雅婷／攝影
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