華山分屍案凶嫌未禁見 北院今天上午重新開庭

2018-06-28 10:02 中央社 台北28日電



陳姓男子涉嫌華山草原分屍案遭北院裁定羈押但未禁見，北檢抗告成功，台北地方法院今天上午重新開庭，將決定是否裁定陳男禁見。

華山分屍案犯嫌陳柏謙先前到台北地檢署出庭。本報系資料照／記者林澔一攝影 分享 facebook

台灣高等法院昨天撤銷原裁定中未禁止接見通信部分，發回北院重新裁定。北院原本昨天晚間即提解陳姓男子準備開庭，但陳男自行委任的律師尚未閱卷，因此改於今天上午10時30分開庭。

37歲陳姓男子5月31日涉嫌徒手勒斃30歲高姓女子，事後持刀分屍成7袋並棄置於雙北市山區。

警方調查，高女透過臉書認識從事文化工作的陳男，她在5月31日告知家人外出後即失聯，經家人陸續於6月1、3日向雙北市警方報案協尋。警方掌握相關證據後，通知涉案重大陳男到案說明，證實高女遇害消息。

北檢複訊後認為陳姓男子涉嫌重大，有逃亡、串證之虞聲請羈押禁見。但北院認為，本案尚無事證可認定有其他共犯，因此沒有禁止陳男接見通信的必要，18日裁定羈押但未禁見，北檢不服提起抗告。

檢察官抗告主張，被害人部分屍體尋獲位置與陳姓男子供述相差甚遠，有釐清是否有其他共犯參與的必要，況且被害人部分屍體迄今尚未尋獲，陳嫌未遭禁見，恐難阻絕他指示可能的共犯或證人湮滅證據，使案情更加暗晦。

高院認為，本案是否有共犯，仍待檢察官調查究明，是否裁定陳姓男子禁見有再行審酌的餘地，昨天撤銷原裁定中未禁止接見通信部分，發回北院。