新北五股知名角頭「五股國仔」 遭近距離連開6槍喪命

2018-06-28 03:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市五股地區知名道上兄弟、綽號「五股國仔」的52歲角頭老大游國興，昨晚在成泰路一段他所經營的演藝公司側門，遭人近距離連開6槍，送醫不治。

蘆洲警分局偵查隊長蔡調坤指出，游國興經營的公司專辦婚喪喜慶、舞台表演活動，昨天晚上，1名男子駕駛黑色轎車到公司找他，雙方在大廳後側泡茶間洽談1個多小時之後，一起步出側門。

大約深夜11時23分，這名男子突然從隨身包包掏出手槍，近距離朝游國興連開6槍，槍槍朝他的頭部和胸口擊發，欲置人於死的目的非常明顯。被害人隨即倒臥血泊，員工發現立刻報案，由救護車送往衛福部台北醫院途中已無生命跡象，急救無效。

歹徒行凶後立刻逃逸，警方調查，該名男子已經是第2次到公司找游國興協商債務，是否因債務糾紛行凶還需進一步查證，公司監視器拍到整個開槍過程，警方已動員追捕。