創歷史新高！一個月14起命案 台灣人為何不生氣？

2018-06-27 07:58 聯合新聞網 文／遠見提供



總統蔡英文曾說，若人民講的話總統聽不見可以拍桌。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 5月，台灣的驚悚指數破表。

從5月2日至6月1日，一個月內發生14起命案，其中有三起是慘絕人寰的分屍案，平均每2天就有人死於非命，是去年同期月均值的兩倍，且集中在5月的下半月，殺人頻率也創下新高。

連跑社會線的資深記者都搖頭說，從沒有這樣的採訪經驗，實在太可怕了。

相信，不少人還記得1997年4月14日的白曉燕命案，這是台灣司法史上最重大的刑案之一。當時帶給台灣社會巨大震撼，導致人心惶惶。

當年，在野的民進黨、新黨不僅要求限期破案，民進黨還在立法院發動倒閣，要求行政院長連戰為治安敗壞下台負責。最後，內政部部長林豐正為此引咎辭職，政務委員馬英九則主動對外宣布辭去一切職務，促成內閣改組。

1997年5月14日，人本教育基金會與100多個社會團體走上街頭抗議；5月18日，人本教育基金會又結合500多個民間團體，舉行「五一八用腳愛台灣」遊行，高喊「總統認錯、撤換內閣」「認錯、認錯、認錯」等口號，並以雷射光束投影「認錯」「腳丫」圖案在總統府的塔樓牆上，用各種形式以表達對治安敗壞的不滿。

這兩場遊行被視為台灣重要的社會運動之一，當時的總統李登輝為此二度向社會大眾道歉。

但對照於12天內發生的三起分屍案，近1個月過去了，上至總統蔡英文、行政院長賴清德，下至主管機關內政部長葉俊榮都沒有對外說一句話。他們就如同北農總經理吳音寧一樣，同時施起了「神隱」術。

行政院長賴清德在社會近一個月命案頻傳的紛擾時，並未大張旗鼓對外界喊話。聯合報資料照 分享 facebook

由於這三起分屍案手法凶狠殘暴，令人擔憂是否會有後遺症，甚至有學者提醒恐引發「破窗效應」，尤其在執政黨「廢死」政策曖昧不明的前提下，不排除有助長犯罪的可能性。

網路開始傳出要法務部盡快執行死刑的聲浪，而知名的團購網站執行長486先生，於6月18日晚間在自己的臉書專頁點名，要法務部長快點執行死刑，甚至說重話「如果你再不執行死刑，就請你滾蛋。」

邱太三終於在20日回應。當時出席「矯正廉能興革論壇」的他強調，民眾對重大社會案件一再發生感到憤怒，「如果將這些案件的責任，放在執行其他死刑犯的身上，於理於法都會讓人覺得不妥」。法務部會慎重按程序和法令來執行已判決的死刑，同時也會依法速審已進入法律程序的案件，「希望大家不要將兩者混為一談模糊了視聽，」邱太三說。

這一番話，許多人聽的一頭霧水，私下都想問：部長，你可以再說清楚一點嗎？

6月21日，行政院終於對外發話了，但說話的是發言人徐國勇。他表示，「雖然發生社會治安較驚悚的案件，但台灣整體治安在全世界的評比是相當前面的，雖然有不良治安事件，但都是零星個案，任何再完美的社會都還是會有一些犯罪事件發生」，執行死刑要非常謹慎，因為死刑是有關人命的。

行政院發言人徐國勇針對近一個月頻傳的命案，他認為都是零星個案。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

這一番話，許多人同樣聽的一頭霧水，私下也想問：發言人，你現在住在台灣嗎？

而對命案現場「華山大草原」有管理之責的台北市長柯文哲，他在第一時間卻說，「恐怖情人難防」，此話隨即引發死者家屬不滿。事後他強調，租約到期就結束，地要還給中央。看以後怎麼處理，如果還要再用，就要有新的管理辦法。

面對命案，台北市長柯文哲回答一句，「恐怖情人難防」引起死者家屬的不滿。記者杜建重／攝影 分享 facebook

民眾左等右等，從中央到地方，就是等不到任何一位官員認錯負責。而迥異於21年前的是，這次的重大治安事件，不僅未見民眾群情激昂，要求官員道歉下台，也不見社會團體發起活動，到凱道遊行抗議。

為何本該生氣、本該請政府認錯負責的台灣人，這一次卻集體沈默了？

其實，2016年，蔡英文當選總統後、就任前曾說過，希望年輕人不要害怕與政府溝通，並舉民進黨為例，指黨內文化就是「如果講的話沒被聽見可以拍桌」。她當時掛保證，自己上任後，政府也會有相同的雅量。

後來，民眾因年金改革、一例一休等議題，不斷走上街頭，去年5月11日，蔡英文於公開場合說，「有人說，我執政為什麼街上那麼多人、聲音那麼大，我的意思是說，你有事情就大聲講嘛，但是，我聽到了以後就不用再繼續那樣大聲了。」

這二年期間，民眾桌子確實拍了，街頭也走了好幾回了。後來，政府選擇用層層的蛇籠與拒馬，將民眾隔絕在總統府、立法院之外。民眾喊到累了、沒力氣了，一位45歲的製造業男性主管說，生氣有用嗎？吶喊有用嗎？現在是「哀莫大於心死了」。

面對接二連三的分屍案，有兒女的家長提心吊膽之餘，現在，只能自保。

上週末一群婆婆媽媽聚會，話題不離治安問題。一位有18歲女兒的職業婦女說，我女兒很單純，我擔心死了，不斷提醒她要注意小心，不能隨意接受邀約。這位婦女跟姊妹淘叨叨念了約5分鐘後，嘆了口氣說，社會變成這樣，小老百姓能怎樣，只能自求多福了。

執政者如果不能苦民所苦，疾民所疾；如果天真的以為神隱就沒事；如果正在慶幸沒有社會團體到凱道抗議，就能安然過關。這個政府還能給民眾什麼期待？

當民眾不再拍桌出聲時，這種沈默的力量遠比聲嘶力竭的抗議，更令人畏懼。執政者，你到底知道台灣人為何不再生氣了嗎？

（文／彭杏珠 本文出自2018.6.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）