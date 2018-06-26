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華山分屍案 北檢下午提訊射箭教練陳伯謙

2018-06-26 10:16聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台北市華山大草原分屍案，台北地檢署今下午兩點將提訊收押中的陳伯謙，以釐清案情。記...
台北市華山大草原分屍案，台北地檢署今下午兩點將提訊收押中的陳伯謙，以釐清案情。記者廖炳棋／攝影
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台北市華山大草原分屍案，被害人高姓女子雙邊乳房遭利刃平整割除，檢警日前二度搜索犯嫌陳伯謙住處，在屋內找到被害人單邊乳房，上面撒有疑似麥飯石的礦物粉，另一側仍下落不明。台北地檢署今下午兩點將提訊收押中的陳伯謙，以釐清案情。

麥飯石最常被宣傳用來淨化水質，在中國醫藥上被用來止痛、排濃、收傷口、抑制細菌滋生，灑在屍塊上是頭一次聽說。不過檢警認為，陳過去曾擔任國家公園委外標本製作人員，對製作標本有一定常識，懷疑他以製作標本手法保存死者乳房。

高女家屬暫訂下月一日火化遺體，希望檢警能在火化前找回死者欠缺的遺體。

據了解，本月十九日檢方相驗高女遺體，發現死者雙乳遭「平整割下」，但遍尋不著；檢警廿一日再帶陳妻返家搜索，找到單邊乳房。檢警曾追問陳嫌，死者另一側乳房下落，陳只說丟掉了。

據透露，陳伯謙位於台北市大同區的住處雜物紛陳，大包小包東西堆滿屋，「像回收場一樣」。高女遭切割乳房放在密封夾鍊袋內，再放進一個盒子，堆在屋內雜物堆。檢方帶回化驗，發現該粉狀物質是類似麥飯石的礦物粉。

陳嫌的黃姓妻子日前被檢方傳喚到案說明，她表示夫妻感情不睦，對案情不清楚，更不知道丈夫將死者乳房藏在家中。附近鄰居也證實陳和妻子感情不太好，陳平時很少回家，也很少見他們一起出入。

分屍案華山大草原
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