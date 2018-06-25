海軍上尉涉性剝削 真相疑為找學生妹性交

2018-06-25 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



海軍反潛航空大隊賴姓上尉涉性剝削案，高雄地檢署調查，賴因在臉書社團PO文招募女學生「打工」，不料竟是與他性愛賺錢，已得手一名未滿16歲的女高中生，另2名則未遂，檢警本月初拘提賴到案，他雖認罪，但擔憂可能另有受害者、有串證之虞，複訊後將他聲押獲准。

據了解，賴姓上尉（31歲）服役地點在高雄左營，涉犯「兒童及少年性剝削防制條例」32條1項，引誘使少年為有對價之性交行為，可處1年以上、7年以上徒刑，加上他為公務員身分，恐再加重2分之1刑期。

檢警接獲檢舉，賴姓上尉先以另一個身分，上臉書有關高雄找打工、現領的社團，PO文找女性「暑期打工」、「想要輕鬆賺錢請私訊」，沒想到高中妹上鉤後，工作內容就是與他本人性交易，談妥一次數千元的代價後，便被他帶去左營區的汽車旅館開房。

本月初檢警拘提賴上尉到案，他坦承犯行，初步發現3名女學生受害，去年12月已和1名未滿16歲女學生性交；另2名則是還在臉書「應徵」階段打退堂鼓。不過檢方擔憂可能還有其他受害者，賴上尉恐有串供之虞，訊後聲押獲准，正深入釐清案情。