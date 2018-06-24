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酒店經紀糾紛惹殺機？3人打死竹聯幫會長檢方聲押禁見

2018-06-24 23:08聯合報 記者林孟潔╱即時報導

竹聯幫南堂南賢會長陳智強昨天在停車場取車，被男子李灝等三人毆打，押上車帶往鶯歌鐵皮屋凌虐致死。李稱，三月和陳走路擦撞被圍毆，才會埋伏擄人，但檢警不排除因酒店經紀糾紛引殺機，詢後依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。檢方訊後向法院聲請羈押禁見。

陳（35歲）以竹聯幫南堂南賢會長名義，長期吸收少年加入幫派，會內盛傳「南堂歌」，他常在汐止、南港地區活動，曾夥同小弟多次勒索網咖，甚至砸店、霸占店家；在KTV唱歌慶生，也指揮小弟持甩棍打昏酒客，八年前被刑事局逮捕。

陳昨天步行到南港興中立體停車場七樓取車，未料遭李灝、李志嘉和陳柏安（均25歲）以膠帶綑綁雙手，強押上一輛白色轎車後，前往鶯歌區三鶯路鐵皮屋。

陳在鐵皮屋持續被三人持鐵鎚、鐵條和木棍凌虐，全身多處瘀傷，頭部有開放性傷口，鮮血直流，最後傷重不治；李等人見陳身亡，隨即開車離去。

警方表示，李等人當天晚間11時許在律師陪同下，到警局投案，隨後帶警方找到陳的遺體，一旁有棍棒等物品。3人供稱，李灝3月凌晨在農安街行走時，肩膀擦撞到陳，雙方起口角，陳嗆明身分找人圍毆，才懷恨在心。李灝得知陳常駕車出入該停車場，夥同好友李志嘉、陳柏安埋伏等候，待陳現身即將人擄走毆打致死。

檢警供詞避重就輕，且陳、李等人皆擔任酒店經紀，均有幫派背景，不排除因雙方酒店利益糾紛，才會伺機尋仇報復。警方詢後依殺人罪嫌將李3人移送新北地檢署偵辦，建請聲請羈押，檢方複訊後，認為3人涉犯重罪，且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見，另陳的遺體周二將解剖，釐清死因。

李灝稱和陳走在路上相撞，才會懷恨在心。記者林孟潔／攝影
李灝稱和陳走在路上相撞，才會懷恨在心。記者林孟潔／攝影
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竹聯幫南賢會長陳智強昨天取車遭人擄走凌虐致死。記者林孟潔／翻攝
竹聯幫南賢會長陳智強昨天取車遭人擄走凌虐致死。記者林孟潔／翻攝
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竹聯幫南賢會長陳智強昨天取車遭人擄走凌虐致死。本報資料照片
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停車場幫派殺人

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