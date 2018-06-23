親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華山大草原惹議
射箭教練分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

從小養成的態度！日本禮節為何受全世界尊敬？

闖民宅支開女童偷神像金牌 因這原因法官從重判刑

2018-06-23 07:12聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

黃男去年侵入彰化縣永靖鄉民宅，當時11歲女童在客廳看電視，黃佯稱要拜訪她的阿公，趁女童叫阿公時，偷走神像頸部的金牌。一審依普通竊盜罪判刑4月，二審認為他侵害女童對於該處財物的支配管領權，改依違反兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對少年侵入住宅竊盜罪，從重將他判刑8月，並追繳犯罪所得，全案定讞。

判決書指出，黃男去年9月12日上午，行經林男位於彰化縣永靖鄉永城路住處前，見該處大門未關，僅林的年幼女兒（11歲）在客廳看電視，黃未經女童同意，擅自侵入該處住宅客廳。

黃男向女童佯稱要拜訪她的祖父，利用女童入內叫喚「阿公」而管領力陷於一時鬆弛機會，竊取女童所管領支配、佩掛客廳神壇上神像頸部的金牌1面，重量1錢價值5600元，得手後，隨即騎乘腳踏車逃離現場。

黃男同日上午持往銀樓，向不知情之銀樓業者兜售變賣，並得款4400元。而女童在叫喚祖父後返回客廳，發覺金牌遭竊後，立即告知返家的父親報警，經員警逮獲黃，將黃移送法辦，一審依普通竊盜罪將他判刑4月，得易科罰金，檢察官不服提起上訴。

台中高分院查出，黃男進入案發地點客廳時，雖僅有當時年僅11歲的女童在屋內看電視，然女童既已年滿7歲，應可認定住家客廳內神壇上財物是處於女童支配管領之下。

否則，如認女童並無支配管領屋內財物之能力，黃男大可直接下手行竊神像上之金牌，何須以叫喚長輩之藉口將女童支開，其後才將金牌取下倉促離開現場？以此而言，黃男的犯罪行為業已侵害女童對於屋內財物之管領支配權能。

同時，女童未滿12歲，按兒童及少年福利與權益保障法規定「成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至1/2。」

二審合議庭遂撤銷一審判決，改依違反兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對少年侵入住宅竊盜罪，將黃男判處有期徒刑8月。

黃男侵入民宅，女童在客廳看電視，佯稱要拜訪她的阿公，趁女童叫阿公時，偷走神像頸部...
黃男侵入民宅，女童在客廳看電視，佯稱要拜訪她的阿公，趁女童叫阿公時，偷走神像頸部的金牌，二審認為他侵害女童對於該處財物的支配管領權，依違反兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對少年侵入住宅竊盜罪，從重將他判刑8月。 圖／本報資料照
分享

竊盜銀樓

相關新聞

鼓吹投資比特幣吸金15億 主嫌千萬元交保

2018-06-23 00:25

應訊帶存簿印章？警阻詐保住老翁80多萬退休老本

2018-06-22 19:51

清槍不慎誤傷同事 女警業務過失傷害罪起訴

2018-06-22 18:03

IRS國際儲備體以投資比特幣 在兩岸非法吸金15億

2018-06-22 16:45

社會案件頻傳 專家：身旁的人或許可以及時阻止

2018-06-22 15:50

松菸槍擊案 檢警又查出另名幕後黑手

2018-06-22 15:49

泰國移工酒後騎車雙載 身上藏毒全都露

2018-06-22 13:19

台東警方破暴力組織犯罪集團 12人送辦

2018-06-22 11:30

影／不滿被解雇 他持刀傷人自傷 5人送醫

2018-06-22 11:29

道歉也沒用！殺人棄屍沈文賓更三審仍判死刑

2018-06-22 10:19

菲律賓2漁民海上漂流7天 幸好遇上台灣漁船

2018-06-20 13:14
看更多

熱門文章

影／暖暖跳軌屍不再是「編號A092」 老父灑淚正名「愛女」

2018-06-22 11:55

一張照片才知道警察多辛苦 網友：謝謝您！警察

2018-06-22 12:22

調查局破比特幣吸金集團 知名律師也捲入

2018-06-22 14:47

道歉也沒用！殺人棄屍沈文賓更三審仍判死刑

2018-06-22 10:19

衛生紙用超兇？兒子「暖男」行為讓他哭笑不得

2018-06-22 09:57

女消防員16次單槓引體向上 破桃園消防紀錄

2018-06-22 16:00

影╱重機粉注意！這傢伙專在臉書社團賣盜版配件

2018-06-22 10:04

影╱暖男冒險國道搬鐵條疏解塞車 網友：不按讚怎行？

2018-06-22 16:57

配合地制法修正 中高階警官一夕升官大風吹

2018-06-22 11:20

新興酒店艷名遠播 管區警方忍無可忍臨檢查獲

2018-06-22 19:46

華山分屍案 警帶凶嫌妻子回住處搜索

2018-06-22 15:56

影╱賠到脫褲！貨車連撞7輛高檔重機加百萬賓士休旅車

2018-06-22 10:40

10號國道車禍 小黃運將飛落10公尺深蕉園摔死

2018-06-22 14:56

住戶為漏水和廢水管與建商起糾紛 未搬新家已涼一半

2018-06-22 20:09

華山分屍案死者胸部下落不明 警方採證軍綠色塑膠箱

2018-06-22 11:00

基泰建設董座婚外情 台科大女教授判賠60萬

2018-06-22 16:52

嘉義少女失蹤22天 警調上千監視器在台南尋回

2018-06-22 21:06

麻豆警備隊長告別式 順利進行備極哀榮

2018-06-22 09:34

影／一張員警寫下的便條紙 氣質女星感動衝擊

2018-06-22 17:51

夫外遇生子 妻願接納「當自己孩子一起養」

2018-06-22 20:06

男騎士載妹耍帥 膽大包天跨雙黃線超警車

2018-06-22 15:33

華山分屍案 發現疑裝死者雙乳塑膠箱

2018-06-22 14:09

IRS國際儲備體以投資比特幣 在兩岸非法吸金15億

2018-06-22 16:45

基市大雨 八堵隧道邊坡落石、路樹砸「小黃」

2018-06-22 16:28

台東警方破暴力組織犯罪集團 12人送辦

2018-06-22 11:30

螺絲鬆了？台中市警局今年已傳三起槍支走火意外

2018-06-22 15:58

台苯掏空案 前董座張鍾潛判刑3年

2018-06-22 19:34

影／談近來凶殺案 葉俊榮：台灣治安仍不錯

2018-06-22 17:21

女檢察官小木屋看分屍現場 模擬案發過程

2018-06-22 13:07

女騎士自撞落水死亡 怪到救生圈設置不當

2018-06-22 23:03

碰！台中警員領槍出勤前走火 射傷手掌嚇壞同事

2018-06-22 15:24

彰化縣警局長上任4個月 26名官警第一波大風吹

2018-06-22 10:31

清槍不慎誤傷同事 女警業務過失傷害罪起訴

2018-06-22 18:03

三新科檢察長人事出爐！ 費玲玲接金門高分檢

2018-06-22 08:48

誰讓華山變成危險場域？ 她憂破窗效應

2018-06-22 15:26

創作歌曲被註冊走了 劉家昌狀告2音樂公司勝訴

2018-06-22 15:08

兩惡男性侵少女還強拍影片 最高院判有罪定讞

2018-06-22 12:55

欠債想不開 夫婦丟下兒女輕生幸獲救

2018-06-22 10:03

挖路挖斷瓦斯管線 台南警消迅速疏散住戶防護

2018-06-22 11:47

教練殺人分屍 前台大校長：倫理應凌駕社會、經濟價值

2018-06-22 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top