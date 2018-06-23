闖民宅支開女童偷神像金牌 因這原因法官從重判刑

2018-06-23 07:12 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



黃男去年侵入彰化縣永靖鄉民宅，當時11歲女童在客廳看電視，黃佯稱要拜訪她的阿公，趁女童叫阿公時，偷走神像頸部的金牌。一審依普通竊盜罪判刑4月，二審認為他侵害女童對於該處財物的支配管領權，改依違反兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對少年侵入住宅竊盜罪，從重將他判刑8月，並追繳犯罪所得，全案定讞。

判決書指出，黃男去年9月12日上午，行經林男位於彰化縣永靖鄉永城路住處前，見該處大門未關，僅林的年幼女兒（11歲）在客廳看電視，黃未經女童同意，擅自侵入該處住宅客廳。

黃男向女童佯稱要拜訪她的祖父，利用女童入內叫喚「阿公」而管領力陷於一時鬆弛機會，竊取女童所管領支配、佩掛客廳神壇上神像頸部的金牌1面，重量1錢價值5600元，得手後，隨即騎乘腳踏車逃離現場。

黃男同日上午持往銀樓，向不知情之銀樓業者兜售變賣，並得款4400元。而女童在叫喚祖父後返回客廳，發覺金牌遭竊後，立即告知返家的父親報警，經員警逮獲黃，將黃移送法辦，一審依普通竊盜罪將他判刑4月，得易科罰金，檢察官不服提起上訴。

台中高分院查出，黃男進入案發地點客廳時，雖僅有當時年僅11歲的女童在屋內看電視，然女童既已年滿7歲，應可認定住家客廳內神壇上財物是處於女童支配管領之下。

否則，如認女童並無支配管領屋內財物之能力，黃男大可直接下手行竊神像上之金牌，何須以叫喚長輩之藉口將女童支開，其後才將金牌取下倉促離開現場？以此而言，黃男的犯罪行為業已侵害女童對於屋內財物之管領支配權能。

同時，女童未滿12歲，按兒童及少年福利與權益保障法規定「成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至1/2。」