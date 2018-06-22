應訊帶存簿印章？警阻詐保住老翁80多萬退休老本

2018-06-22 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



「吳先生，你的健保卡被冒用、涉及毒品案，麻煩你到台北應訊！」住台中市67歲吳姓男子昨天近中午接到自稱警政署林巡官電話，要他帶「存簿、印章」應訊報警處理，妻子攔不住，報警處理，警方到場查證、回撥電話，詐騙集團成員所扮演的假警官答不出服務單位掛電話才露餡，也保住男子戶頭內80多萬元的退休老本。

警方說，一般應訊，通常是帶雙證件，查證身分，不會要求帶錢或「存簿、印章」，民眾若接到類似電話，可直接撥打警政署165反詐騙諮詢專線，或打110查證。

霧峰警分局十九甲派出所所長程錫國說，派出所員警吳岳哲、董俊夆獲報到場，報案的羅姓婦人表示，她剛買完菜回到家，發現丈夫帶著存簿、印章和換洗衣物，說要出門到台北應訊，很奇怪，告訴丈夫「這是詐騙集團啦！不要去！」阻攔，但丈夫不聽勸，還回她「你不懂」，兩人大吵一架，她眼看快攔不住，連忙報警，並拖著丈夫不讓他走。

警方上前阻止，吳姓男子堅持不是詐騙，向警方表示，他接獲自稱警政署林姓巡官電話，林巡官說他的健保卡被人冒名盜領醫藥費，又說他另有涉嫌一起毒品案，要他帶存簿、印章，以及兩套換洗衣物，到台北車站旁的旅舍應訊。