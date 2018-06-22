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葉毓蘭分享侯友宜辦案小故事 偵辦分屍案遇連串巧合

2018-06-22 13:08聯合報 記者徐偉真╱即時報導

分屍案頻傳，前警大教授葉毓蘭今天分享國民黨新北市長侯友宜當年擔任刑事警察局偵二隊隊長時偵破的分屍案，當年被害人的屍塊被分散丟棄在5個地點，最後都找回；葉毓蘭說，「最後被害人找回全屍，過程堪稱離奇至極，連侯友宜也無法解釋」。

圖為偵辦張惠慈分屍案的警方專案小組，押解嫌犯方金義(戴安全帽者)到棄屍現場尋找張...
圖為偵辦張惠慈分屍案的警方專案小組，押解嫌犯方金義(戴安全帽者)到棄屍現場尋找張女屍塊。聯合報系資料照
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葉毓蘭今天分享侯友宜過去的辦案小故事，她說侯友宜過去偵辦重大刑案時，沒有撞見過靈異事件，但是卻遇見很多巧合，那些「巧合」有時巧合到難以解釋。

葉毓蘭說，1994年台北市河濱公園發現一個垃圾袋，裡面裝著兩隻手臂的屍塊，侯友宜率領弟兄去現場，但是沒有頭顱，無法確認身分；第二天，桃園蘆竹一處廢棄工地又發現胸部到骨盆以上的屍塊。偵二隊從尾指畸形與鮮艷指甲油的特徵，四下查訪，獲悉死者可能是台北市新加坡舞廳舞女張惠慈，再從屍塊採下的指紋與張女生前使用茶杯上的指紋比對後確認無誤，警方再依舞廳大班提供的情資，知道張惠慈在前一日被客人方金義帶出場。

葉毓蘭說，當年47歲的方金義，是個有殺人強盜前科的假釋犯，專案小組找到他時，方矢口否認。但是在華泰飯店停車場的錄影帶中找到張惠慈上了方金義車上的影像，而且在那部克萊斯勒的車上搜出死者手錶的當票，才順利將方某羈押，原來當天方金義將張惠慈帶出場，吃完晚餐後以租來的轎車載張到他撫順街的租屋處閒聊，一小時後，方金義拿出十萬元支票向張惠慈調現，但被她拒絕。兩人由口角而扭打，方以茶几上的浴巾把她勒昏，方金義認為她已死亡，取走身上的財物後，將她大卸七塊，分別丟棄五處。

葉毓蘭說，兇手雖在大約一周後落網，雖然警方已經掌握充足的的事證將他定罪，但侯友宜認為「必須找到死者的全屍，才足以告慰她在天之靈」，仍然借提在押的方金義，想要找出其他屍塊的下落，方招認裝有下半身的屍塊，是丟棄在汐止第一公墓一帶，侯友宜當時帶了十幾個弟兄搜了半天，都找不到，侯友宜回想當時情景，「正準備撤場時，聲稱『昨晚，張惠慈來拉我的腳』的喪葬業者，自告奮勇再做最後一次搜索，居然就找到了。

偵辦張惠慈分屍案的警方專案小組，押解嫌犯方金義(戴安全帽者)到棄屍現場尋找張女屍...
偵辦張惠慈分屍案的警方專案小組，押解嫌犯方金義(戴安全帽者)到棄屍現場尋找張女屍塊。聯合報系資料照
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葉毓蘭說，但還是找不到頭顱，方金義招認丟在中山高速公路汐止交流道前的中央分隔島，刑警訪查負責高速公路清潔的老夫婦後，得知他們前陣子有撿到一袋東西，但以為是被撞死的狗，就連同垃圾送到到三重疏洪道的焚化爐，侯友宜回憶，當時已經事隔兩三個星期了，根本不抱任何希望，沒想到焚化爐那陣子剛好故障停爐，垃圾都沒有焚化，頭顱竟意外從焚化爐前找了出來。

葉毓蘭表示，最不可思議的是，張女的腹臀部(含膝蓋以上的大腿)，被方金義丟在桃園縣蘆竹鄉溪州橋下，專案小組到現場，只看到成群的金蠅盤旋，什麼也沒有了，沒想到兩個月後，台北萬里翡翠灣海邊發現穿著內褲的屍塊，驗屍後證實就是張惠慈。屍塊從桃園南崁溪出海，隨著灣流漂到萬里，彷彿自己找到回家的路。張惠慈分案纏訟11年，六度經最高法院發回更審，歷審都被判決死刑，終於在2005年死刑定讞。

葉毓蘭指出，死刑定讞的方金義，因為「廢死」聲起，受惠於死刑的執行緩慢而能苟活，2012年病死在台中的培德病監；方年輕時犯下唯一死刑的盜匪罪，卻因法官一時心軟，讓他能在服刑14年後假釋，隔年又犯下張惠慈分屍案，如果不是侯友宜率領弟兄及時偵破，不知還要有多少人遇害？還好，天網恢恢，冥冥中自有定數。

侯友宜葉毓蘭死刑

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