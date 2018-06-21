影／通緝犯持多種毒品涉販賣 疑提供炫光場所吸毒

2018-06-21 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市中壢警分局青埔派出所昨天執行查緝毒勤務，在大園區查獲31歲通緝犯張男持有多種毒品且數量不少，今天把他解送桃園地檢及地院，另依毒品罪嫌法辦。

警方清查屋裡毒品時房間LED投射燈全亮著像KTV、跳舞場所，照得員警受不了，張說「燈光美，吸毒比較有氣氛」，聽得員警斥責「把警察辦案當什麼？」要張立刻關掉五顏六色的燈，只留日光燈好讓警方找出屋裡所有的毒品。警方研判張不但販賣，還提供吸毒場所，將持續追查有無同夥和售出的毒品流向。

警方表示，青埔所接到檢舉，指大園區張男住處有毒品，警方到大樓二樓樓梯間正巧碰上張提著大包包要離開，當場攔下他，並在包包和屋查獲混和型毒品咖啡包222包、一粒眠35顆、神仙水36瓶、安非他命112包819.59公克、K他命4包286.5公克、海洛因10包15.75公克、大麻16包36.22公克、搖頭丸6包5.19公克及疑似販毒所得45900元。

警方查對他身分時，發現他去年1月24日、3月13日因毒品案被桃園地檢、地院發布通緝。