「後港老大」跨年夜指示小弟砸旅館 被捕後龜縮了

2018-06-21 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市林姓男子等5人今年元旦在士林區後港街某公園喝酒，慶祝跨年，隨後到附近的旅館訂房間，林不滿旅館客滿，自稱「後港老大」恫嚇員工，還指示4名小弟砸店，並對員工飆罵一連串髒話，警方將林等人逮捕，士林地檢署依毀損、恐嚇危害安全和妨害名譽等罪起訴林等人。

林男辯稱，只是走出去跟小弟們說「訂不到房間」，但不知道為何要砸飯店，他當時覺得累了，所以沒有阻止他們；林的其他小弟證稱，他們確實有砸毀飯店設施，但當時場面混亂，不知有罵對方髒話，否認涉及妨害名譽。

檢方調查，林當天凌晨4時許，先派邱姓男子等人向櫃檯人員詢問房間，得知要到清晨6點才有房間，邱等人便向員工恫稱「不行，後港老大要住，要立刻有房間」、「若未能有其他房間，將按門鈴騷擾其他客人」並指著員工海報恫稱「你就是這個人是不是」等語隨後離去。

過5分鐘後，林帶著邱等人再度來到櫃檯，並自稱是老大，向員工飆罵一連串髒話，還拿櫃檯的糖果朝員工丟撒，最後說「他們要做什麼，我沒辦法控制」便離去。

其他人便開始依著林的指示，用腳踹或丟躑物品方式，砸毀旅館內的玻璃桌面、大門落地玻璃、桌子和椅子等物品，還將旅館內的趴車台、掛畫和大盆栽等物品也砸壞，隨即逃逸，飯店人員立即報警。