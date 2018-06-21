百徽內線交易 發言人羅偉昌涉案遭約談

2018-06-21 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局台北市調處接獲情資，指百徽公司於2014年12月1日，發布重訊公告，指知名港商「青田集團」將參與私募，但公司董事兼發言人羅偉昌知悉私募可能破局，涉嫌在同年12月15日發重訊公告私募失敗前，事先出脫持股避損，百徽前何姓董事、百徽轉投資大陸子公司惠州百徽吳姓董事長也出脫持股，估計共避損600萬元，涉及內線交易，市調處今天搜索百徽公司等處所，羅偉昌等8人到案，全案朝違反證交法偵辦。

百徽是股票上櫃公司，主要經營電信器材批發、電子零組件製造等業務，曾試圖與香港知名青田電動車服務集團合作私募，2014年12月16日，百徽公告該公司私募特定人青田集團未於法定期間內繳款，將另行討論是否繼續辦理私募現金增資，公司股價開始連續跳空跌停，到12月18日連拉4根跌停。

據了解，投保中心曾於2016年對外說明，指明百徽公司對外公告的2013年第3季至2015年第2季財務報告，及2014年度現金增資發行新股暨國內第2次有擔保轉換公司債之公開說明書涉有不實，有違反證券交易法之情事。

此外，新北地檢署2015年偵辦揚華科技美化財報案時，發現整起虛偽交易案有百徽、宇加科技、揚華科技、佳營電子、友旺科技、瀚荃、佳晶科技、富圓采科技共9家上市櫃公司涉入；其中數間公司涉嫌透過彼此循環假交易，美化財報，累計虛偽交易金額超過數十億元。