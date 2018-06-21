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一家都黑道！父子持槍恐嚇店家 插乾股收保護費

2018-06-21 11:56聯合報 記者許政榆╱即時報導

竹聯幫太極堂中壢分會會長44歲邱姓男子，平日率劉姓女友長期恐嚇勒索商家、強插乾股，持槍恐嚇及強收保護費，甚至率兒子廣收同儕少年加入幫派，從事非法圍事活動，以獲取不法利益，囂張行徑遭到警方鎖定，昨警方見時機成熟，同步發動掃黑行動拘提邱嫌等5人到案，全案偵訊後依違反組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、妨害自由、恐嚇取財移送桃園地檢署偵辦。

竹聯幫太極堂中壢分會會長44歲邱姓男子，長期率持槍恐嚇店家，另店家敢怒不敢言。圖...
竹聯幫太極堂中壢分會會長44歲邱姓男子，長期率持槍恐嚇店家，另店家敢怒不敢言。圖／警方提供
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警方表示，綽號「發哥」的邱嫌，3月份因手下「小六」和另一名胡男有債務糾紛，相約在桃園市八德區建國路某卡拉OK談判，竟率20多人將胡男強押到卡拉OK2樓，由手下曹男限制其行動，及教唆其他手下持槍、棒球棍、花盆、椅子暴打胡男，造成胡男頭部、身體四肢受傷，甚至逼迫胡簽下面額15萬、13萬本票2張，才肯放行離去，胡男事後報警，八德警分局隨即擴大偵辦，加上新竹警方已掌握邱嫌持槍砲等犯罪事證，遂聯合共組專案小組追查。

蒐證期間，警方發現4月22日邱嫌透過周男介紹，至中壢區一家複合式小吃店，恐嚇老闆若要安全開店，就要讓邱嫌、劉姓女友、周男以及邱嫌兒子劉姓少年插乾股，並按月繳保護費，讓店家敢怒不敢言，甚至強行安插周姓少年在店擔任圍事，隨時監控店內營業情形，以及店家有無報警。

期間邱嫌常常到小吃店白吃白喝不付錢，多次率眾勒索，店家不願意每月付3萬元保護費，讓邱嫌惱羞成怒，在6月時攜帶槍枝進入小吃店包廂，現場拉動槍枝滑套、卸彈夾退出子彈把玩，恫嚇店家老闆，讓其心生畏懼而交出保護費。

案經桃園市八德警分局、新竹縣政府警察局刑事警察大隊報請臺灣桃園地檢署檢察官吳宗憲指揮偵辦，共組專案小組，昨日見時機成熟，桃園地檢署指揮桃園市政府警察局刑警大隊、八德分局與新竹縣政府警察局刑警大隊、新湖分局同步發動掃黑行動。查緝過程中，邱嫌為躲避警方還駕車逃逸，警方一路沿中山高、新北市五股區飛車追逐，最後在八里區台15線道路被警方包夾，查獲邱嫌以及41歲劉女、57歲曹男、47歲周男以及16歲劉姓少年到案。

狡猾的是，邱嫌逃逸過程中，還打電話給劉姓女友、兒子等人串證、滅證，導致作案槍枝未能查獲，其身上僅起出二級毒品安非他命0.34公克，全案偵訊後依違反組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

竹聯幫太極堂中壢分會會長44歲邱姓男子，長期率女友41劉女、57歲曹男、47歲周...
竹聯幫太極堂中壢分會會長44歲邱姓男子，長期率女友41劉女、57歲曹男、47歲周男以及16歲劉姓兒子四處持槍恐嚇，昨遭警方逮捕到案。圖／警方提供
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竹聯幫太極堂中壢分會會長44歲邱姓男子，長期率持槍恐嚇小吃店強收保護費，店家開業...
竹聯幫太極堂中壢分會會長44歲邱姓男子，長期率持槍恐嚇小吃店強收保護費，店家開業還送上賀聯，恐怖行徑令人不勝唏噓。圖／警方提供
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