松菸槍擊案 又一嫌羈押禁見

2018-06-20 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



檢警追查松菸文創大樓槍擊案，共犯一度逍遙法外，檢方日前借提在押嫌犯林志遠，林供出藏鏡人是幫派份子王永霖，台北地檢署今指揮刑事局拘提王，訊後向法院聲請羈押禁見，法官漏夜裁准。

松菸文創今年1月19日發生槍擊案，槍手林志遠犯案後，搭計程車前往桃園高鐵站，乘高鐵至台南站，後被逮捕到案。

另共犯之一翁啟源偽裝成便當外送人員，潛入松菸7樓辦公室，朝天花板開槍逃逸，今年1月19日，松菸大樓大門候車處又遭歹徒持衝鋒槍開槍，警方在雲林逮捕翁，持續追查漏網黨羽。