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影／基隆漁船釣魚台北方遭日船撞擊 船長控肇逃追70浬

2018-06-20 12:17聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆籍「進興21號漁船」18日在彭佳嶼東北130浬，即釣魚台北方83浬遭日本籍漁船「寶生丸21」碰撞船艉，破了一個洞，幸好船上5人都沒有受傷，船體受損但無進水，疑因語言不通無法和解，宜蘭艦到場今戒護船隻返航。蘇姓船長上手指控對方肇逃，追了70浬。海巡人員指日船有留下名片，疑似語言不通引發誤會，責任還要相關單依進一步鑑定。

18日下午4時海巡署轉蘇澳漁業電台通報，基隆籍「進興21號」漁船被撞，宜蘭艦以最大安全速度趕往現場，並透過衛星電話聯絡「進」船。蔡姓船長表示，日籍漁船提供名片，但因雙方語言不通，僅透過印尼漁工協調，後來日船即離開。

海巡署駐日人員同步通知日本海上保安廳，我方宜蘭艦將趕往現場協處，並獲知日方也將派遣公務船前往事故海域。晚間6時39分「寶生丸21」依日方指示，前往那霸海域與日本公務船會合並接受調查，「進」船因擔心無法求償開始尾隨日船前往那霸。

宜蘭艦於18日晚間24時與「進」船會合，雙方達成共識，漁船各自帶回調查，宜蘭艦遂開始戒護「進」船返航，近岸時交接由基隆海巡隊戒護進港，並於今天上午11時返抵八斗子漁港。

基隆海巡隊表示，本案後續將透過外交途徑，俟相關資料調查完竣，透過台日漁業協定平台，洽談和解事宜。艦隊分署表示，因應漁汛期護漁需求，艦隊分署巡防艦均部署在專屬經濟海域執行巡護工作。呼籲民眾在海上如遇狀況可以透過衛星電話等通報艦隊分署請求協助，艦隊分署將立即調派艦船艇前往處理。

蘇姓船長到八斗子後說，當時是去捕小卷，船上有4名外籍漁工，只有他是本國人，幸好都沒有事，對方只有留下一張名片，後來說不通就跑了，他開船追了70浬，後來宜蘭鑑就到達才放棄追。他船尾被撞，損失有近百萬元。

被撞漁船返港。記者游明煌/攝影
被撞漁船返港。記者游明煌/攝影
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被撞漁船返港。記者游明煌/攝影
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被撞漁船返港。記者游明煌/攝影
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被撞漁船返港，蔡姓船長控日船肇逃。記者游明煌/攝影
被撞漁船返港，蔡姓船長控日船肇逃。記者游明煌/攝影
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海巡署印尼護漁

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