追查槍砲案遭嫌犯倒車衝撞 警當街開9槍反擊

相關新聞
影／基隆漁船釣魚台北方遭日船撞擊 船長控肇逃追70浬2018-06-20 12:17
板橋分屍案告別式 死者哥哥：十個死刑都無法原諒2018-06-20 11:34
賓士車卡山溝「倒退嚕」 倒楣代駕搬車遭輾斃2018-06-20 11:31
警員當街逮人起獲千萬K他命 倒抽一口涼氣2018-06-20 09:42
借千萬還不了？ 與女友同歸於盡2018-06-20 00:04
板橋遭分屍黃女遺體修復 20日出殯2018-06-19 22:19
新北市國中小情侶墜樓 怎面對青少年交往？2018-06-19 20:05
影／疑千萬投資糾紛 74歲翁殺死同居人後自盡2018-06-19 18:45
影／婦頸部中刀陳屍臥房 警懷疑同居男友下藥後砍殺2018-06-19 18:44
涉販賣、持有70萬元毒品無保飭回 毒販這回押了2018-06-19 18:43
婦疑遭男友砍頸死在臥房 借千萬給他哭訴「我會發瘋」2018-06-19 18:06
高中生感冒藥佯裝毒品吸食 PO網取樂觸法2018-06-19 18:03
新莊水泥封屍案 行凶兄嫂續押2018-06-19 17:55
破獲陳氏跨國運毒集團 3名陳嫌遭羈押2018-06-19 17:40
同班男女墜樓死亡 家扶籲關注兒少身心健康2018-06-19 16:51
兩對毒鴛鴦同住一屋 藥腳名單卻被偷看了2018-06-19 16:03
汐止驚傳命案！婦人頸部中刀陳屍臥房 同居人昏倒在旁2018-06-19 15:52
疑吸毒昏睡車上 警消破窗查到槍毒2018-06-19 12:48
只剩「一卡行李」 毒蟲依然對「它」不離不棄2018-06-19 12:41
麥寮五金賣場老闆槍殺命案 男子接應「雙槍男」遭逮捕2018-06-19 11:58
14歲疑似情侶墜樓 校方：沒有禁止感情2018-06-19 11:09
熱門文章
台南地下道坍陷 開挖後原來下方還有更大的洞2018-06-19 15:42
殘忍！華山分屍案慘遭割雙乳 檢警痛罵：泯滅人性2018-06-19 15:40
前金管會主委病逝 元配兒打官司要繼母平分房產2018-06-19 13:17
分屍案凶嫌坦承手指性侵遺體 警痛罵「變態」2018-06-19 13:55
國內分屍人數最多的吳應弘早已槍決 現在呢？2018-06-19 20:58
一邊解剖一邊報即時？華山分屍案 北檢不排除分案查警洩密2018-06-19 17:02
挨告通姦女方否認 男：她身體我摸得一清二楚2018-06-19 14:49
車包樹？天雨路滑 嘉義轎車撞樹駕駛送醫2018-06-19 13:04
華山草原自治區變調 「避世所」崩壞吵翻天擾民2018-06-19 16:24
【即時短評】犯罪跟族群無關！從華山分屍案看族群標籤化2018-06-19 16:49
射箭教練殺人分屍 棄屍手法分2種疑有共犯2018-06-19 13:33
「不要碰我！」女童夢話道出教會有狼師2018-06-19 15:47
汐止驚傳命案！婦人頸部中刀陳屍臥房 同居人昏倒在旁2018-06-19 15:52
射箭教練求歡不成就殺人 醫師：病態性人格2018-06-19 17:00
消防員跑錯家 瑞穗「吉祥」溫泉館3分之2被燒光2018-06-19 19:57
棄屍兩套做法 華山分屍案疑有共犯2018-06-19 23:56
高中生感冒藥佯裝毒品吸食 PO網取樂觸法2018-06-19 18:03
華山分屍案 北市府：即日起暫停華山大草原一切活動2018-06-19 14:48
分屍凶嫌與你想的不一樣 A片與玩具化竟是兩大特徵2018-06-20 11:19
高雄人都認識的「陳財佑」 他變萌了2018-06-19 19:42
殺人又分屍就該判死？ 林智群：法律評價各自獨立2018-06-19 14:26
遭叔叔猥褻達7年 男童在校自殘師揭獸行2018-06-19 12:38
影／就是你！華山分屍嫌眼神閃爍 警攻破心防破案2018-06-19 14:20
借千萬還不了？ 與女友同歸於盡2018-06-20 00:04
龔照勝遺產掀波 兒與繼母爭豪宅2018-06-20 00:21
轎車駛過高雄仁武淹水區 車牌也跟著「游」走了2018-06-19 22:23
婦疑遭男友砍頸死在臥房 借千萬給他哭訴「我會發瘋」2018-06-19 18:06
發生分屍慘案 華山大草原：即日起暫停一切活動2018-06-19 13:51
婦栽進文化中心水池溺水 暫無生命跡象2018-06-20 09:34
賓士車不明原因倒退 車主被壓失去生命跡象2018-06-19 22:23
影／華山大草原發生分屍案 北市府要求暫停活動2018-06-19 12:47
女模命案下月將宣判 檢方引東野圭吾小說求死刑2018-06-19 21:44
影／23萬中古車遇雨內裝淹水 車主自嘲買到兩棲登陸艇2018-06-19 12:54
楊麗花丈夫私生子認父勝訴 他喊話「別上訴，愛爸爸」2018-06-19 16:42
父子感情不好二年沒聯絡 再接到消息是父親死訊2018-06-19 14:24
派出所警員通風報信給賭場？法院還他清白2018-06-19 21:56
糊塗駕駛油槍沒抽出就開車 害員工遭油槍擊中受傷2018-06-19 17:22
驚悚！桃市傳護稻毒鳥 田間現上百鳥屍2018-06-19 15:22
繼父性侵產子 少女求情「他比我生父對我還好」2018-06-20 11:05
常看新聞就一定知道老公偷情？大老婆上訴捍主權2018-06-19 14:37
留言