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追查槍砲案遭嫌犯倒車衝撞 警當街開9槍反擊

2018-06-20 12:14聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

黃姓嫌犯。圖／記者翻攝
黃姓嫌犯。圖／記者翻攝
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台中市警局刑大4名刑警今天早上7點多越區到台南辦案，在歸仁區保大路查緝槍砲案時，27歲黃姓嫌犯意圖倒車衝撞，員警見狀雖朝黃嫌車輛開9槍反擊，仍被黃嫌順利脫逃，並往新化方向逃逸。台南警方目前也通報各警分局黃嫌駕駛的車牌號碼。

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