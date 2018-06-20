當孩子情竇初開 呂秋遠對家長提出十建議

2018-06-20 06:42 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



近日重大社會案件頻傳，律師呂秋遠說，這麼多的情感悲劇與犯罪，其中的國中孩子殉情，格外令人難過。他對家有青春期孩子的家長，提出10點關於如何面對孩子談戀愛的看法，如下：

1.不要急著否定孩子的情感。

孩子當然會談戀愛，而且小時候就會，不要以為成年人才有資格談感情，小孩子什麼都不懂。不然去問問身邊的成年人，什麼是愛情？如果自己都無法回答，如何去認定小孩沒資格談感情？

2.性別教育非常重要。

孩子的情感很直接，他明明愛誰，卻要扭曲孩子不愛誰。他喜歡異性，不許他交往異性，認為會影響功課。他喜歡同性，就認為孩子是變態。沒有完整的性別教育，就不會有健康的性別認知。

3.讓孩子知道交友的界限與法律關係。

大多數時候，孩子並不知道某些狀況的嚴重性。例如16歲以下跟對方發生性關係，會導致對方被判7年以下有期徒刑。一旦不願意被對方碰觸，但對方侵犯自己的身體，就可能會有性騷擾、強制猥褻、強制性交等罪名。不願意就是不願意，一次都不能原諒。

4.讓孩子習慣挫折。

要讓孩子知道，沒有人有義務滿足任何人的情感需求。除了身邊的人以外，其他人不喜歡自己、討厭自己，或是無感，都是很正常的。如果用吵鬧或傷害別人的方式，要求別人愛你，這就是情感勒索，甚至是犯法的。

5.承認孩子有交往朋友的自由。

孩子本來就有選擇朋友的權利，這一點跟大人一樣。請不要相信「我的孩子很乖，都是別人的小孩帶壞的」這種話，因為物以類聚，是顛撲不變的真理。

6.跟孩子平等溝通。

父母跟孩子不會是朋友，請不要用「你不聽話就給我搬出去」「你想幹嘛就幹嘛，反正你不是我兒子」「你這麼糟糕，到底是像誰？」這種「溝通」只是一種壓迫，不是溝通。

7.父母是孩子第一個老師，父母言行孩子都看在眼裡。

父母做了什麼，孩子都看在眼裡。許多父母的言行會被孩子複製，暴力會循環，絕望也會。

8.感情沒了，還有家人、家人沒了，還有朋友，朋友沒了，還有自己。

感情不是生命的全部，如果認為沒了誰就要去死，或是讓對方死，乃至於一起死，那叫做佔有與貪婪，跟愛一點關係也沒有。為了感情而做傻事，只是讓愛你的人難過，而那個不愛你的人一點也不在乎。

9.哪裡有壓迫，哪裡就有反抗，孩子可以私下做的事情，遠超乎父母的想像，因為生命本來就會自己尋找出路。

例如給孩子門禁與宵禁的父母，以為這樣就可以禁止孩子「做壞事」，恐怕是以為做愛與犯法都只能在晚上做而已。

10.你生的孩子不是你的孩子，是獨立的生命。

請不要壓迫孩子的感情，他們不會想當羅密歐與茱麗葉，但是當壓迫無法逃避，孩子就有可能會選擇當梁山伯與祝英台。