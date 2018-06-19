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分屍案法官不判死刑 是政府廢除死刑的政策？

2018-06-19 21:00聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

北部地區最近發生3件震驚全國的分屍案，部分法界人士認為要執行死刑，才能遏阻恐怖分屍案的發生。不過，國內先前發生受矚目的「醃頭案」、「白骨案」、「分屍案」等，這些殘酷無人性的殺人手法，法官皆認「不屬最嚴重犯罪」判無期徒刑。其實檢察官不求處死刑、法官不判重刑，是雙方早有的默契與共識，朝著政府「廢除死刑」既定方向走。

全球有197個國家，迄今已有三分之二國家廢除死刑，而我國早於民國34年簽署聯合國的「經濟社會與文化權利國際公約」、及「公民權利及政治權利國際公約」，既簽署二公約，必須尊重生命權及嚴格限制死刑的原則，循序漸進朝著廢除死刑方向前進。

台中高分院法官表示，該院近幾年已沒判死刑，因為社會氛園希望不判死刑，還有反死刑聯盟提倡，而且在司法時務上判死刑與否會更嚴謹，如果有教化可能性，就以無期徒刑替代死刑，否則判死刑並執行後，無法再有任何救濟方法可補救。

台中高分檢檢察官則說，一、二審法官不判死刑，即是遵守「二公約」尊重生命權原則，目前國內處於不判死刑、與判死刑的中間敏感階段，而不判死刑即是廢除死刑的前奏曲。

律師林瓊嘉反對廢除死刑，他表示當被害人死亡後，聽不到被害者的哀傷哭訴，只聽到被告生存的懇求，慈悲、關懷不該僅存在犯罪者一方；法律的人性關懷，果真只有對活著被告的慈悲，而缺乏對死亡被害人的關懷？完全不符合法律的公平正義。

林瓊嘉強調，保留死刑並非殺一儆百，將被告當祭品，而在劃定法律紅線，越過紅線即是跨過生死線。其目的在禁絕綁架撕票、姦殺被害人、濫殺無辜，保障大眾安全，避免「就地正法」的非法正義；死刑的保留有其正面價值。

法官面對部分國人反對廢除死刑，又要尊重「二公約」原則，在此矛盾下，找種種理由為殺人犯開脫，例如「白骨案」兇嫌黃文進殺害陳姓女大學生，又性侵兩名女子，法官為突顯黃嫌不算兇殘，以菲律賓武裝組織「蘇祿軍」以砍頭、剉腦、剖肚殘酷殺害大馬警察為對照，認定黃所為「不屬最嚴重犯罪」，將他判無期徒刑。

類似重大血案，如兄殺胞妹的「醃頭案」、大陸女殺害台灣同居郎的「分屍案」、縱火燒死三條人命的羅姓遊民，這些殺人犯早年皆應判死刑，但如今法官輕判無期徒刑，意味著我國朝廢除死刑方向邁進。

北部地區最近發生3件震驚全國的分屍案，部分法界人士認為要執行死刑，才能遏阻恐怖分...
北部地區最近發生3件震驚全國的分屍案，部分法界人士認為要執行死刑，才能遏阻恐怖分屍案的發生。不過，國內先前發生受矚目殘酷無人性的殺人手法，法官皆認「不屬最嚴重犯罪」判無期徒刑。其實檢察官不求處死刑 、法官不判重刑，是雙方早有的默契與共識，朝著政府「廢除死刑」既定方向走。 圖／報系資料照
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死刑分屍案殺人

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