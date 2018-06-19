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國內分屍人數最多的吳應弘早已槍決 現在呢？

2018-06-19 20:58聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

計程車司機吳應弘19年前殺害潘阿愛母女三人，是國內殺人分屍最多的人數，案發後迅速槍決，伏法前說「魔鬼纏身，鑄下大錯，愧對死者」，而國內最近幾年都不執行槍決，最近一個月內接連發生3件分屍案，恐怖的模仿效應顯現，政府既定的廢除死刑政策能否轉個彎？

觀察國內數十年犯罪型態，犯罪有模仿效應存在，比如說二、三十年前有一度搶銀行、搶銀樓頻傳，警方採強力的埋伏勤務，遇歹徒搶銀行當場擊斃，搶銀行、銀樓的件數就大為減少。

又比如說擄人勒贖，甚至是擄妓勒贖、擄車勒贖、擄鴿勒贖，皆曾風行一時，造成社會治安敗壞，但在檢警立專案全力掃蕩，處以嚴厲刑責後，逐漸銷聲匿跡。

國內最近一個月發生健身教練肢解台大畢業的黃女、桃園陳男殺害妻子分屍、以及陳姓射箭教練殺高姓女學員後分屍，法界說殘酷的殺人分屍案，以往平均2、3年才發生1件，短時間發生3件分屍案，太不尋常。

部分法界人士說，治安單位應召集醫學、心理學、犯罪防治學等專家組成團隊，分析罪犯心理及所反映社會層面問題，最重要的是如何預防犯罪。但也有法界認為，分屍案的被告之所以如此殘酷，懷疑是不執行死刑所致。

國內殺人分屍人數最多的是計程車司機吳應弘，他殺害婦人潘阿愛母女3人。民國88年8月間，釣客在台中市新社區食水嵙溪垂釣時，意外發現一顆頭顱，這是死者婦人潘阿愛；一個月後，日月潭的明潭又發現兩顆頭顱，這是潘婦的兩名女兒。

檢警專案小組查出，涉案者是計程車司機吳應弘，男女關係複雜，因金錢問題經常與潘阿愛吵架，一氣之下殺害後分屍，再殺害潘兩個女兒，分屍後棄置日月潭，被判處死刑確定。

槍決前，媒體入監專訪，吳應弘說「魔鬼纏身，鑄下大錯，愧對死者」。吳應弘在監期間，相當自責，幾度企圖自殺尋求解脫未果，輔導員、牧師等人以宗教教義輔導，原本信佛教的吳應弘，也轉信基督教，接受牧師為他舉行受浸儀式。

計程車司機吳應弘19年前殺害潘阿愛母女三人，是國內殺人分屍最多的人數，案發後迅速...
計程車司機吳應弘19年前殺害潘阿愛母女三人，是國內殺人分屍最多的人數，案發後迅速槍決，伏法前說「魔鬼纏身，鑄下大錯，愧對死者」，而國內最近幾年都不執行槍決，最 近一個月內接連發生3件分屍案，恐怖的模仿效應顯現，政府既定的廢除死刑政策能否轉個彎？ 圖／報系資料照
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分屍案計程車搶銀行

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