世足開踢正要開始忙 雄警出動吊車抄掉博弈洗錢機房

2018-06-19 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高市刑大偵五隊於世界盃足球賽開踢首日，攻堅新北新莊區一處詐騙、賭博的洗錢機房，逮捕王姓男子等4人，發現4嫌全天候24小時操作線上匯款，將贓款透過中國大陸銀行戶頭至少轉手3次；嫌犯還稱「世足賽開踢正要開始忙碌」，沒想到就遭查獲。全案警方依洗錢防制法、詐欺罪嫌送辦。

警方透露，今年2月偵辦一起假冒檢察官面交的詐欺車手案，深入追出，4月時疑似在新北新莊區某新大樓成立洗錢據點，經長期蒐證後，警方5天前上午持搜索票攻堅時，臨時商借吊車，佯裝成外牆施工人員，直接從2樓陽台開門進入，機房人員當場愣住。

警方現場查扣銀聯卡及認證用的U盾105份、電腦主機12台、螢幕39台、手機30支、轉帳明細1批、教戰手則等證物，逮捕機房幹部王姓男子（30歲，詐欺前科）、晚班主管林姓男子（36歲），機房手朱姓男子（21歲）、羅姓男子（24歲，詐欺前科）。

4嫌坦承，聽從指示將資金轉帳，王、林、羅姓透露，知道是幫博弈網站轉帳，領月薪3萬5000元，不過警方從帳冊推估，洗錢機房24小時運作，光一天經手400萬元人民幣（約1800萬台幣），截至破獲應洗了超過8億台幣，獲利恐不只月薪。

警方清查，4嫌各最多操作4台電腦主機，而每台主機搭配4個螢幕，並分工「入款、中轉、下發」，只要上頭告知資金匯入（入款），洗錢手就要迅速轉到不同中國大陸銀行帳戶（中轉），最後轉到目標帳戶（下發），讓該筆不法資金洗完查不出源頭。

據指出，嫌犯透露原本已準備迎接世足賽開踢，要洗大量賭博款項，沒想到正要開始忙碌就被查獲。

高市刑大逮捕4名涉嫌洗錢的機房人員。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook

洗錢用的銀聯卡及U盾。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook

洗錢機房教戰守則。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook

警方喬裝工人，從陽台輕易打開門進入攻堅。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook

洗錢機房透過中國大陸多間銀行的帳戶。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook

洗錢機房內部。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook

洗錢教戰守則。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook

洗錢機房隱身新北新莊區一處大樓2樓，警方為避免嫌犯透過監視器發現查緝動作，商借吊車喬裝工人從陽台進入。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook