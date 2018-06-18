親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
射箭教練分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

雨勢大蘇花多處出現瀑布與落石 今晚預警性封路

抗議軍改 嚴德發軍校同學發聲明：盼他別再令大家失望

獨居男子陳屍租屋處飄出屍臭味警查死因

2018-06-18 21:06聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市一棟大樓今晚傳出屍臭味， 警消到場破門發現，獨居的62歲蘇姓男子已死亡，警方已通知家屬並調查死因。

台中市消防局今晚獲報，台中市西屯區有大樓傳出疑似屍臭味，消防隊員破門進入，看到男子已死亡。鄰居說，蘇男獨居已多天沒出門，警方已通知他在台南的家屬到台中市協助調查，初判無外力介入。

獨居
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

女子貼「我的家人被殺」求救 真相讓人傻眼！

2018-06-13 15:12

兒子自殺讓租屋成凶宅 父母得賠房東172萬

2018-06-18 13:03

抓到毒販聲押卻無保飭回 檢抗告後發回更裁

2018-06-18 19:14

八歲女童想外婆夜間迷途 警送返家人身邊

2018-06-18 12:22

分局長押奪警槍嫌犯遭質疑搶功 霹靂小組成員具名力挺

2018-06-18 11:24

疑找兩傳播妹開毒趴 保時捷男赤裸陳屍摩鐵

2018-06-18 00:20

赤腳買菸露蹤跡 襲警奪槍通緝犯逃10小時落網

2018-06-18 00:12

醉漢持菜刀追女子 休假警制止被砍斷手筋

2018-06-17 18:57

警逮通緝犯遭奪槍 警察局長：未考慮到懲處但會檢討

2018-06-17 18:52

南市奪槍嫌犯落網 警政署長肯定群策群力

2018-06-17 18:51

影／一度破窗躲民宅倉庫 奪槍通緝犯逃亡10小時落網

2018-06-17 17:08

中橫巨石砸毀休旅車 出事點手機不通叫天不靈

2018-06-17 16:42
看更多

熱門文章

疑求歡不成遭勒斃分屍棄陽明山 警搜山找到7袋屍塊

2018-06-18 15:25

狠心分屍女學員的射箭教練 曾蓋原民家屋登上媒體

2018-06-18 14:04

冷血！分屍案教練3天前在尋人影片底下留言這樣說

2018-06-18 14:50

分屍兇嫌私生活淫亂 還害音樂老師懷孕淚崩

2018-06-18 14:44

心酸！盲父獨養2幼童端午買不起粽子差點想不開

2018-06-18 16:59

如要救妳...讓我們知道！分屍案女子妹妹曾拍影片找人

2018-06-18 14:00

遭分屍者是保二退休小隊長女兒 父幾天前才請警界尋人

2018-06-18 17:22

分局長押奪警槍嫌犯遭質疑搶功 霹靂小組成員具名力挺

2018-06-18 11:24

新北板橋14歲少年、少女同墜樓 無生命跡象

2018-06-18 19:29

慘遭分屍高姓女子 親友曾請搜救犬協尋

2018-06-18 13:25

過去殺山豬知曉如何分離骨肉 兇嫌今用來分屍

2018-06-18 18:04

兒子自殺讓租屋成凶宅 父母得賠房東172萬

2018-06-18 13:03

朋友力挺分屍案凶嫌「相信他不會做這種事」

2018-06-18 19:00

退職警私吞2千萬賄款 雄警電玩弊案關鍵是他

2018-06-18 13:08

華山草原分屍案 相識短短13天

2018-06-18 19:54

慘遭分屍女家屬問行蹤 嫌犯推稱僅打過招呼

2018-06-18 15:07

警友站長遭人毆打 在場的所長處理瑕疵調職

2018-06-18 16:41

以結婚前提交往男每月匯款當聘禮 女卻嫁給別人判賠

2018-06-18 16:57

疑找兩傳播妹開毒趴 保時捷男赤裸陳屍摩鐵

2018-06-18 00:20

男女朋友燒炭死亡 警研判他們生活不如意

2018-06-18 12:00

涉公務車私用 大林前鎮長黃貞瑜夫妻二審緩刑

2018-06-18 17:40

溪水暴漲苗栗2男子受困沙洲 消防局搶救脫困

2018-06-17 22:51

日本老公醉倒路旁無數次 罵妻「華西街的貓」法官判離

2018-06-18 14:02

赤腳買菸露蹤跡 襲警奪槍通緝犯逃10小時落網

2018-06-18 00:12

射箭教練勒斃女子支解棄屍 疑借山區硫磺味掩蓋屍臭味

2018-06-18 17:22

男獨登南插天山迷路 撐過5天4夜自行走下山

2018-06-18 12:20

影／華山驚傳女子遭分屍 陳姓射箭教練坦承殺人

2018-06-18 18:34

天雨影響視線？台東今午4至6點發生2車禍1死3傷

2018-06-18 20:16

白沙灣戲水 2男子險淪為波臣

2018-06-18 08:18

中橫1噸巨石砸車 4傷

2018-06-18 01:18

越南移工頭份中港溪捕魚 1人沉入水中失蹤

2018-06-18 14:18

真善美戲院大樓超大布幕脫落 警冒雨拚命拉2小時解危

2018-06-18 18:05

高市鳥松兩鐵皮工廠大火 尿布倉庫損失慘重

2018-06-18 10:34

北市府：華山草原借野青眾 查與嫌犯關係

2018-06-18 20:41

小琉球 兩女遊客潛水險游不回來

2018-06-17 23:53

影／不敵住宅防盜系統 老慣竊這下栽了

2018-06-18 12:03

空拍西子灣拍到左營軍港 攝影師被法辦

2018-06-18 14:20

史上心情最好人犯？ 女通緝犯關留置室還能盡情高歌

2018-06-18 11:19

華山分屍案 警方帶嫌犯模擬尋屍

2018-06-18 15:39

爛醉起酒瘋 開車逆向衝撞9傷

2018-06-18 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top