獨居男子陳屍租屋處飄出屍臭味警查死因

2018-06-18 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市一棟大樓今晚傳出屍臭味， 警消到場破門發現，獨居的62歲蘇姓男子已死亡，警方已通知家屬並調查死因。

台中市消防局今晚獲報，台中市西屯區有大樓傳出疑似屍臭味，消防隊員破門進入，看到男子已死亡。鄰居說，蘇男獨居已多天沒出門，警方已通知他在台南的家屬到台中市協助調查，初判無外力介入。