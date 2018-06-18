抓到毒販聲押卻無保飭回 檢抗告後發回更裁

2018-06-18 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



台南警方日前逮捕陳姓毒販，查扣130多公克海洛因，台南地檢署認為案情嚴重，聲請羈押，法官卻以「嫌犯坦承販毒，態度配合，無串證之虞」當庭飭回，檢察官不服提起抗告；台南高分院從起出的海洛因等大量毒品研判，本件非一般常見互通有無的零星販賣，也無法排除陳逃亡可能，評議後撤銷原裁定，發回台南地院原審更為裁定，定明天開庭。

台南市警局白河分局日前接獲線報，以陳姓男子（42歲，毒品前科）為首的販毒集團在台南市區買賣毒品，警蒐證後，本月13日拂曉出擊，逮回陳與藥腳一名，另查扣第一級毒品海洛因（毛重136.18公克）、第二級毒品甲基安非他命（毛重117.61公克）及第三級毒品K他命（毛重99.11公克），初估市值70萬元，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送南檢偵辦。

南檢檢察官以本件案情嚴重、陳嫌為販毒集團重要成員為由，向台南地院法官聲請羈押，法官以陳嫌對販毒犯行坦承不諱、有問必答，態度配合，無串證或逃亡之虞，駁回檢察官聲請，且無保飭回，讓辛苦跟監多日的員警很洩氣。

南檢今天向台南高分院提出抗告，合議庭認為，涉嫌販賣一級毒品罪嫌疑重大，警方在他住家以外的「另一處空屋」查扣大量毒品，陳可自由出入該空屋，可見陳除了住家，尚有該空屋能藏身。況且陳曾因毒品案件遭通緝，之前已有畏罪逃亡事實，又再度犯下本件重罪，陳嫌逃亡的可能性，有必要再深入調查。

合議庭認為，從警方查扣的大量毒品外觀、重量判斷，本件並不是一般常見互通有無的零星販賣，陳還可能涉嫌販賣第二、三級毒品及意圖販賣而持有第一、二級毒品罪。陳對此部分未認罪，辯稱扣案的大量毒品都是另一位「周姓」友人所有。陳和「周姓」友人就本件犯罪的結構為何、陳是否有勾串之虞，還有續追必要。