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被奪警槍尋回 員警心中大石終放下

2018-06-17 23:28中央社 台南17日電

台南市一名通緝犯楊姓男子今天清晨拒絕員警盤查，並奪走一把警槍，逃逸躲藏約10小時後落網。警槍被奪的員警潘培超得知槍彈被尋回時說：「心裡一顆大石頭終於放下。」

37歲的潘培超是94年特考班畢業，目前在台南市政府警察局第五分局和緯派出所服務。今天清晨執行巡邏勤務時因楊男拒絕盤查逃逸，對空鳴槍一發示警後，楊男假意配合，卻在潘培超執行上銬程序時反抗，混亂中潘培超的警槍遭楊男奪走。

潘培超受訪時表示，當時對空鳴槍一發後，把槍放回槍套內完成固定，但槍套扣環來不及扣上，就與楊男發生拉扯。楊男力氣相當大，在拉扯間警槍被拉成符合前壓式槍套可抽出的角度，楊男就把警槍搶走。

他說，這把警槍已經跟了他6年，這段時間沒有用槍擊中過人，因此都匿稱這把槍為「善良之槍」。槍被搶走後相當內疚，下午得知槍彈都找回來了，心裡的大石頭才放下。

台南市第五警分局副分局長謝承甫表示，經檢視過案發現場附近監視器拍攝的畫面，發現潘培超執勤過程都很英勇負責，與另一名員警一起試圖制伏楊男。但楊男實在孔武有力，兩名員警拉都拉不住。

謝承甫表示，潘培超的警槍當時已妥善放回槍套，並由槍套內的安全扣固定，槍套上扣環雖未扣上，但那個扣環實際作用不大；要朝槍枝以一定的角度施力，才能把槍從這種前壓式槍套內抽出。

他說，潘培超已經盡力，分局雖會針對這次事件提出檢討，但傾向不會懲處潘培超。

警察槍枝通緝
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